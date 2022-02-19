Крупный лоукостер отложил запуск рейсов по 16 направлениям из Украины

Венгерский лоукостер Wizz Air перенес дату возобновления 16 рейсов из Украины. Вылеты планируются из 4-х украинских городов: Киева, Харькова, Одессы и Львова.

Из столицы перенесли рейсы с марта на май-октябрь в Зальцбург, Болонью, Катанью и Порту. Возобновление рейса из Киева в Неаполь отложили до мая, а начало рейсов в Базель наоборот перенесли на раньше, свидетельствуют данные на сайте Wizz Air.

Из Харькова был отменен рейс в Таллин (с 18 февраля по 26 марта), а также отложено начало рейсов в 2 города – Вену и Пардубицу. Рейсы из Львова в Милан и Неаполь возобновят только в конце марта, а в Вильнюс – в апреле. Из Одессы рейсы в Венецию и Рим возобновятся также в апреле, Братиславу – в июне, а в Афины аж в сентябре 2022-го, сообщает Lowcostavia.com.

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Киев – Зальцбург (с 29 марта на 3 октября);

Киев – Болонья (с 29 марта на 3 октября);

Киев – Катанья (с 27 марта на 5 мая);

Киев – Неаполь (с 29 марта на 3 мая);

Киев – Порту (с 7 июля на 22 сентября);

Киев – Базель (с 29 августа на 6 июля);

Харьков – Вена (с 27 марта на 6 апреля);

Харьков – Таллин (отменили);

Харьков – Пардубицы (с 7 июля на 22 сентября);

Львов – Милан (с 6 марта на 29 марта);

Львов – Неаполь(с 6 марта на 27 марта);

Львов – Вильнюс (с 27 марта на 10 апреля);

Одесса – Афины (с 5 июля на 20 сентября);

Одесса – Венеция (с 28 марта на 12 апреля);

Одесса – Рим (с 29 марта на 11 апреля);

Одесса – Братислава (с 29 марта на 21 июня).

OBOZREVATEL сообщал ранее, что украинский лоукостер SkyUp возобновил продажу билетов на ранее отмененные рейсы на 14-16 февраля. Авиакомпании удалось договориться с лизингодателями, которые ранее требовали вернуть самолеты на территорию Евросоюза из-за слухов о российском вторжении.

Об этом заявил генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов. "Мы рады сообщить пассажирам, что продажа билетов вновь открыта на все даты, а SkyUp продолжает работать в украинском небе в полном объеме", – сказал он.