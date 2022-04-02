Лоукостер Wizz Air отменил все рейсы в Россию до конца сезона

Венгерский лоукостер Wizz Air отменил продажу билетов на рейсы в Россию и из нее до 30 октября 2022 года. В компании указали, что следят за ситуацией.

"Сообщаем, что Wizz Air постоянно следит за текущей ситуацией, поэтому все рейсы в/из РФ будут отменены по полному расписанию летнего сезона (до 30 октября). Авиабилеты удаляются из системы бронирования. О любых дальнейших изменениях будут объявлены в соответствующее время", – сообщает пресс-служба Wizz Air в Facebook.

Ранее лоукостер стал снова продавать билеты на рейсы из страны-террориста, хотя отменил их спустя 3 дня после начала войны в Украине. На сайте можно было забронировать перелет.

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Ранее сообщалось, что флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific изменит маршрут рейса Нью-Йорк – Гонконг так, чтобы обходить воздушное пространство России. В результате этот станет самым длинным коммерческим пассажирским рейсом в мире – 16 618 км.

Длительность рейса после изменения маршрута увеличится на 2 часа. Полет в одну сторону займет около 17 часов, пишет Bloomberg со ссылкой на информацию из служебной записки для летного персонала Cathay.

Как сообщал OBOZREVATEL, Молдова не будет вводить санкции против России, которая развернула войну против Украины. Как объяснила президент Майя Санду, так государство может остаться без газа и электроэнергии из страны-террориста.

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