Второй пенсии в Украине дали заднюю: в Раде провалили фундаментальную реформу

В Верховной Раде провалили пенсионную реформу. Причем до голосования дело даже не дошло. Законопроект о накопительных пенсиях был отклонен еще на этапе обсуждения в профильном комитете.

Это следует из сообщения Комитета по вопросам социально политики и защиты прав ветеранов, обнародованного на его сайте в пятницу, 28 мая. Члены Комитета не смогли прийти к согласию касательно законопроекта 2683-3 – против его одобрения выступили представители фракции Батькивщина, группы "Довира" и отдельные депутаты от партии "Слуги народа".

В ходе обсуждения вопроса о внедрении накопительных пенсий также стало известно, что Министерство финансов дало отрицательное заключение касательно второго уровня пенсионного обеспечения – там считают, что такая система может быть добровольной, а не обязательной. Представитель Национального банка высказал мнение, что законопроект должен быть доработан, а вот в Министерстве социальной политики полностью поддержали пенсионную реформу в доработанной редакции.

В свою очередь, депутаты-противники реформы (преимущественно из оппозиции) указали на тот факт, что законопроект не содержит предохранителей на банкротство частного пенсионного фонда. В связи с этим непонятно, каким образом вкладчикам вернуть средства и защитить деньги от инфляции.

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В результате в "социальном" Комитете решили отложить вопрос по внедрению накопительных пенсий. "Было принято решение отклонить проекты законов об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении в Украине (№ 2683, № 2683-2, № 2683-3)", - говорится в сообщении.

В комментарии изданию LIGA.net глава Комитета Галина Третьякова сообщила, что теперь все будет зависеть от фракции. По ее словам, есть два варианта: либо монобольшинство поддержит законопроект с негативным выводом Комитета, либо будет вноситься новый законопроект. При этом Третьякова отметила, что второй вариант задержит внедрение накопительной системы пенсий еще на год.

Напомним, 28 апреля Рада отправила законопроект № 2863 о накопительных пенсиях на повторное первое чтение. Тогда авторы реформы посчитали это важным техническим решением, которое даст возможность в короткие сроки внести на голосование парламента доработанную версию проекта.

Усовершенствованная редакция пенсионной системы (законопроект № 2683-3) зарегистрирована в Верховной Раде 7 мая. По озвученной на тот момент информации от Галины Третьяковой, обновленный вариант документа уже согласован на всех необходимых уровнях. Над изменениями также работал Офис простых решений и результатов при Нацсовете реформ, который возглавляет Михеил Саакашвили.

Одними из главных новаций реформы в доработанном варианте можно выделить следующие:

финансирование пенсионных накоплений будет осуществляться на паритетных началах – работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а участники системы (работающие лица) – 2% от заработной платы (дохода). При этом, во избежание дополнительной налоговой нагрузки на граждан и бизнес, одновременно с этим будут уменьшены ЕСВ (с 22% до 20%) и НДФЛ (с 18% до 16%);

средства накопительной системы будут собственностью работника, а в случае его смерти – переходить наследникам;

накоплениями граждан-участников системы займутся рыночные негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и банки , которые пройдут авторизацию путем включения в Реестр авторизованных субъектов системы накопительного пенсионного обеспечения;

персонифицированный учет участников системы будет вестись в специально созданном Едином социальном реестре. На базе такого реестра планируется функционирование "единого окна", через которое каждый участник системы сможет на свое усмотрение выбрать НПФ или банк, где будут хранится его накопления, а также в любой момент сможет переводить их из одного НПФ или банка в другой ;

все движение средств участник системы сможет контролировать через специальный электронный кабинет в Едином социальном реестре;

в случае, если участник системы не определится с выбором НПФ или банка , ему автоматически откроют индивидуальный пенсионный счет в уполномоченном Пенсионном фонде, созданном Кабмином. Пенсионный контракт в таком случае будет заключен по умолчанию;

за счет средств системы накопительного пенсионного обеспечения граждане будут иметь право на пожизненные пенсии, а в некоторых случаях – на единоразовую выплату.

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