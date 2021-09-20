Все зависит от выборов. Германия может "поставить крест" на "Северном потоке-2"

Немецкое правительство может пересмотреть свою позицию касательно российского газопровода "Северный поток-2", который был достроен 10 сентября. Большую опасность для проекта представляет партия "Зеленые", которые уже давно выступают против него. Однако проблемы у "Северного потока-2" могут возникнуть даже в том случае, если партия не будет у власти.

После выборов в ФРГ будет пересмотр энергетической политики. Об этом рассказал представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урс Ункауф в интервью изданию "Известия".

Если "Зеленые" все-таки придут к власти, в любом случае Германии будет сложнее вести переговоры с Россий в сфере энергетики. "Зеленые" политики не налаживали связи с РФ в последние годы, и это также может повлиять на курс нового правительства, если они придут к власти. Но у нас еще есть неделя до выборов, посмотрим, как проголосуют немцы", – сказал Ункауф.

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"Союз-90/Зеленые" на протяжении долгого времени выступает против строительства "Северного потока-2". Сопредседатель партии Анналена Бербок не раз заявляла, что проект не отвечает интересам ЕС. Она считает, что Германии нужно смотреть не только на рентабельность проектов, но и оценивать их с точки зрения интересов, которые за ними кроются.

Помимо этого, в Бундестаге еще в июне текущего года прошло голосование по проекту обращения к правительству о пересмотре политики в отношении РФ и отказу от "Северного потока-2". Его подготовила именно партия "Зеленые".

Документ, представленный на рассмотрение депутатов, назывался "Корректировка политики в отношении России – последовательная защита прав человека, демократии и европейского миропорядка". Инициативу в итоге отклонили.

Парламентские выборы в ФРГ пройдут 26 сентября. На них будут избраны члены 20-го созыва Бундестага, которые в дальнейшем выберут нового канцлера.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Европарламенте более 40 депутатов обвинили компанию "Газпром" в манипуляциях и шантаже на газовом рынке для одобрения запуска "Северного потока-2". Они потребовали срочного расследования деятельности российского концерна.