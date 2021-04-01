ВОЗ протестировал комбинезоны VENETOMED: украинская продукция соответствует всем стандартам качества

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила проверить защитную одежду VENETOMED. Украинская компания отправила свою продукцию в исследовательский и инновационный центр Испании: по всем стандартам присвоили наивысший класс защиты.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в VENETOMED. Так, ВОЗ недавно инициировало проверку образцов защитной одежды в своих лаборатория для частных предприятий. Организация обеспокоена стремительным распространением COVID-19, а потому передает образцы защитной одежды для проведения дополнительных тестов в своих сертифицированных лабораториях. В одной из них, в Испании, тестировались комбинезоны VENETOMED.

"Мы отправляли образец нашего одноразового комбинезона. Получили результаты: по всем ИСО и стандартам присвоен наивысший класс защиты", – пояснили в компании.

Продукция компании соответствует следующим стандартам:

ДСТУ EN 14126: 2008 Защитная одежда - Требования к эксплуатационным характеристикам и методы испытаний защитной одежды от инфекционных агентов

ДСТУ EN ISO 6530: 2018 Одежда защитная. Защита от жидких химических веществ. Метод испытания на стойкость материалов к проникновению жидкости (EN ISO 6530: 2005, IDT; ISO 6530: 2005, IDT)

ДСТУ EN 13034: 2017 Одежда защитная. Защита от жидких химических веществ. Требования к эксплуатационным характеристикам защитной одежды для ограниченного защиты от жидких химических веществ (типы 6 и РО [6]) (EN 13034: 2005 + A1: 2009, IDT);

ДСТУ EN 14325: 2019 Одежда защитная от химических веществ. Методы испытаний и классификация свойств для одежды защитного от химических веществ, швов, соединений и компоновок (EN 14325: 2018, IDT);

EN ISO 11092: 2014 Устойчивость к водяному пару;

ДСТУ EN ISO 22612: 2014 Одежда для защиты от носителей инфекции. Метод испытания устойчивости к микробной проникновения в сухом состоянии (EN ISO 22612: 2005, IDT);

ISO 16603 Одежда для защиты от контакта с кровью и жидкостями тела – определение стойкости материалов защитной одежды к проникновению крови и жидкостей тела – метод испытания с использованием синтетической крови.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Черкассах в рамках масштабного проекта VENETOMED производитель товаров для сна и отдыха "Венето" развернул массовое серийное производство современной защитной спецодежды для медработников, которая соответствует лучшим мировым стандартам.