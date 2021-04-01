ВООЗ протестував комбінезони VENETOMED: українська продукція відповідає всім стандартам якості

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запропонувала перевірити захисний одяг VENETOMED. Українська компанія відправила свою продукцію в дослідницький та інноваційний центр Іспанії: за всіма стандартами присвоєно найвищий клас захисту.

Про це OBOZREVATEL розповіли в компанії VENETOMED. Так, ВООЗ нещодавно ініціювало перевірку зразків захисного одягу в своїх лабораторія для приватних підприємств. Організація занепокоєна стрімким поширенням COVID-19, а тому передає зразки захисного одягу для проведення додаткових тестувань в своїх сертифікованих лабораторіях. В одній із них, в Іспанії, тестувались комбінезони VENETOMED.

"Ми відправляли зразок нашого одноразового комбінезона. Отримали результати: за всіма ІСО і стандартам присвоєно найвищий клас захисту", – пояснили в компанії.

Продукція компанії відповідає наступним стандартам:

ДСТУ EN 14126:2008 Захисний одяг - Вимоги до експлуатаційних характеристик та методи випробувань захисного одягу від інфекційних агентів;

ДСТУ EN ISO 6530:2018 Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Метод випробування на стійкість матеріалів до проникнення рідини (EN ISO 6530:2005, IDT; ISO 6530:2005, IDT);

ДСТУ EN 13034:2017 Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу для обмеженого захисту від рідких хімічних речовин (типи 6 та РВ [6]) (EN 13034:2005 + A1:2009, IDT);

ДСТУ EN 14325:2019 Одяг захисний від хімічних речовин. Методи випробовувань та класифікація властивостей матеріалів для одягу захисного від хімічних речовин, швів, з’єднань та компонувань (EN 14325:2018, IDT);

EN ISO 11092: 2014 Стійкість до водяної пари ДСТУ EN ISO 22612:2014 Одяг для захисту від носіїв інфекції. Метод випробування стійкості до мікробного проникнення у сухому стані (EN ISO 22612:2005, IDT)

ISO 16603 Одяг для захисту від контакту з кров'ю та рідинами тіла - Визначення стійкості матеріалів захисного одягу до проникнення крові та рідин тіла - Метод випробування із використанням синтетичної крові.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Черкасах у межах масштабного проєкту VENETOMED виробник товарів для сну й відпочинку "Венето" розгорнув масове серійне виробництво сучасного захисного спецодягу для медпрацівників, який відповідає найкращим світовим стандартам.