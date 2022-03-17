"Волга-Днепр" больше не летает: крупнейший грузовой перевозчик России отменил рейсы

Самый крупный российский грузовой перевозчик "Волга-Днепр" – на грани ухода с рынка. Самолеты этой авиакомпании уже перестали совершать рейсы. Кроме того, в Европе запретили полеты британской и немецкой авиакомпаний, принадлежащих основателю "Волга-Днепр" Алексею Исайкину.

Как пишет "Коммерсант", источники в "Волга-Днепр" не знают, возможно ли возобновление деятельности. А авиаэксперты считают, что рынок перевозок из Азии в Европу утрачен для российских компаний на такой срок, который бизнес может не пережить. В самой компании от комментариев отказались.

Остановка полетов произошла не только у европейских "подразделений" компании. Из-за проблем с перестрахованием "встали" и самолеты российских компаний группы. Источники в авиакомпании не знают, в каком виде "Волга-Днепр" может продолжать работу и как сохранить штат.

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Однако, если "Волга-Днепр" окончательно уйдет с рынка перевозок, с проблемами столкнутся не только сотрудники этой компании. На компании держится огромный сегмент логистики в РФ, а перенаправление потоков станет критически сложной задачей, А значит, последствия ощутят на себе поставщики товаров и услуг, их продавцы и конечные потребители.

"Мы становимся свидетелями больших изменений в логистике. Происходит перераспределение и удлинение цепочек, ожидается изменение списка поставщиков товаров и услуг", – рассказал резидент Ассоциация компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Федор Борисов из Высшей школы экономики добавляет: бизнес, который строился на транзите грузов из Европы в Азию, "рухнул, и эта модель ничем в обозримой перспективе быстро не замещается". "С другой стороны, их флот может быть востребован внутри РФ", – полагает эксперт, отмечая, что "это государственные заказы". Но перевозки внутри РФ потребуют решения проблемы с сертификацией аэродромов для посадки грузовых бортов.

В перспективы роста внутренних авиаперевозок источники в "Волга-Днепр" не верят: "Здесь нет бизнеса. Есть так называемый северный завоз: продуктов питания и топлива на Чукотку на Ил-76, но не более того".

Как сообщал OBOZREVATEL, грузовой самолет Ан-124 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр" был задержан в аэропорту Торонто из-за санкций против России. Его передадут для нужд ВСУ, для доставки вооружений из Штатов и Канады.

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