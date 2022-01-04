Вмешаются США? В России признали, что "Северный поток-2" могут не сертифицировать

Сертификация спорного российского "Северного потока-2" может затянуться до лета. Как заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, не исключается введение новых мер со стороны Штатов. При этом есть и вариант, при котором газопровод вообще могут не сертифицировать.

"Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации. – Ред.), а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его на многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться", – сказал Панкин для "РИА Новости".

Но также заместитель главы министерства добавил, что возможно вмешательство США. "Да, после этого может быть там кувалда американская – почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку-2" не покупать?", – говорит Панкин.

Видео дня

Кроме того, "трубу" вообще могут не сертифицировать. "Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу", – заключил дипломат.

В Польше, правительство которой неоднократно заявляло об опасности "Северного потока-2", вновь выразились о шантаже со стороны РФ. "Россия проверяет, как далеко она (ЕС. – Ред). может зайти. Вот почему мы должны оставаться солидарными и едиными!", – написал в своем Facebook премьер-министр соседнего государства Матеуш Моравецкий 4 января.

Напомним, в декабре из-за занижения поставок со стороны РФ цена на газ в Европе взлетала до рекордных $2000 за 1 тыс. куб. м. Однако сейчас, в начале января, ситуация стабилизировалась. Есть две причины – улучшение погодных условий в еврозоне и поставки СПГ (сжиженный природный газ) из США.

Взлетевшие цены на газ сделали рынок привлекательным для поставщиков топлива из Штатов – особенно в сочетании со снижением спроса в Азии. Американцы отправили 15 танкеров из СПГ в Европу, что сразу же сбило стоимость топлива в еврорегионе.

Ранее экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал три причины энергокризиса в Европе. Одна из них – завершение строительства "Северного потока-2".

Это дало дополнительный стимул Кремлю усилить свое давление на Евросоюз с целью завершения всех формальностей и полного запуска скандальной "трубы" в обход украинского маршрута.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Еврокомиссия получила жалобу компании "Нафтогаз" на доминирующее положение российского концерна "Газпром" на рынке газа в Европе. В украинской госкомпании уверены, что это является ключевой причиной рекордного подорожания топлива в еврорегионе.