Погода и Штаты срывают газовый шантаж РФ: что изменилось на энергорынке в Европе

В декабре из-за занижения поставок со стороны РФ цена на газ в Европе взлетала до рекордных $2000 за 1 тыс. куб. м. Однако сейчас, в начале января, ситуация стабилизировалась. Есть две причины – улучшение погодных условий в еврозоне и поставки СПГ (сжиженный природный газ) из США.

Взлетевшие цены на газ сделали рынок привлекательным для поставщиков топлива из Штатов – особенно в сочетании со снижением спроса в Азии. Американцы отправили 15 танкеров из СПГ в Европу, что сразу же сбило стоимость топлива в еврорегионе, говорится в материале Texty.org.ua.

Но не только Соединенные Штаты повлияли на стабилизацию ситуации. Еще в конце декабря в большинстве стран Европы зафиксировали аномально теплую для этого периода года погоду. Так, на Юге региона температура воздуха достигала 20 градусов по Цельсию, а в Центре Европы фиксировали вполне комфортные 10-12 градусов.

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Из-за теплой погоды сразу 10 стран Европы прекратили газоотбор из ПГХ и приступили к закачке. Среди них были Германия, Франция, Нидерланды и Великобритания. По данным Gas Infrastructure Europe, сейчас в Европе наблюдается самый низкий за последние десять лет отбор газа.

При этом еще в ноябре он был на самом высоком уровне за четыре года. Тогда за 20 дней из подземок отобрали 4,8 млрд куб. м при суточных объемах 240 млн куб. м в день.

По прогнозу погоды, плюсовая погода продержится в еврорегионе всю первую декаду января. Поэтому, вероятно, именно в эти дни закачка топлива будет преобладать над отбором, или, по крайней мере, будет равна ему.

Поэтому риск газодефицита в Европе исчезает. Дело в том, что даже если во второй половине текущего месяца будут сильные морозы, то уже имеющихся ресурсов будет достаточно, чтобы пройти холодный сезон. Это касается и нашего государства.

Почему в Европе взлетели цены на газ?

Газовый кризис в Европе происходит из-за того, что Россия хочет запустить скандальный трубопровод "Северный поток-2", обходя еврозаконодательство. Президент РФ Владимир Путин на заседании заявил, что как только Европа даст "зеленый свет" на запуск "Северного потока-2", то цены изменятся. Он заявил, что все теперь зависит именно от решения ЕС.

Еврорегион уже столкнулся с последствиями энергокризиса. Без учета бюджетной поддержки расходы на газ для семей в Италии в 2022 году вырастут на 61%, на электричество — на 45%. Сумма платежей за ЖКХ для средней семьи выросла бы на 100 евро в месяц, но благодаря поддержке правительства (3,8 млрд евро в 2022 году) повышение составит "всего" около 65 евро в месяц, пишет Quotidiano.net.

Заводы во Франции были вынуждены сокращать объемы производства или останавливаться, чтобы справиться с ростом цен. Компания Nyrstar, которая занимается производством металлов и лидирует на рынке цинка и свинца в мире, планирует приостановить работу на своем французском заводе в январе. Компания Aluminium Dunkerque Industries France и румынский производитель удобрений Azomures сократили производство. Компании из Великобритании просят поддержки правительства.

Как ранее писал OBOZREVATEL, экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что ключевым фактором, который будет определять ситуацию на рынке газа в Украине в текущем году, станет размер ущерба, который государство получит в первом квартале. По его словам, есть два возможных варианта развития событий. При более пессимистичном Украина может остаться без транзита российского газа, а "Газпром" расторгнет контракт.