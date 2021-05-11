Витренко рассказал о поручениях от Зеленского

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что правительство поручило ему вывести компанию на прибыль, а также увеличить добычу газа.

Об этом он рассказал в интервью "НВ Бизнес". "У меня есть задача от президента и премьер-министра организовать работу "Укргаздобычи" эффективным образом, чтобы потребности населения Украины были полностью покрыты газом собственной добычи. В первую очередь это вопрос национальной безопасности. Поэтому я не могу сказать, что, поскольку она исходит от политиков, это чисто политическая задача. Это просто их и мое понимание национальной задачи. У меня нет такого общения с президентом и премьером, что просто я солдат, который выполняет какие-то инструкции. Мне казалось, что они в какой-то степени ценят, и я ценю возможность обсудить", – сказал Витренко.

Он добавил, что его задача заключается в том, чтобы "положить на стол факты, которые позволяют принять обоснованное решение, которые позволяют сделать так, чтобы президента и премьер-министра никто не разводил".

По словам Витренко, национальная задача заключается в том, что цена на газ – это один из элементов системы уравнений. "В бизнесе есть такое понятие как show me the money. В данной ситуации это упирается в три вещи: энергоэффективность, расчеты и цена. И цена в этом уравнении – не главный параметр, что самое интересное", – говорит глава компании.

Ранее Витренко заявил, что планирует на должности создать рыночные условия, чтобы экономически обоснованная цена была ниже для потребителей, чем сейчас. Одна из целей – увеличение собственной добычи газа.

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