Витренко рассказал о поручениях от Зеленского
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что правительство поручило ему вывести компанию на прибыль, а также увеличить добычу газа.
Об этом он рассказал в интервью "НВ Бизнес". "У меня есть задача от президента и премьер-министра организовать работу "Укргаздобычи" эффективным образом, чтобы потребности населения Украины были полностью покрыты газом собственной добычи. В первую очередь это вопрос национальной безопасности. Поэтому я не могу сказать, что, поскольку она исходит от политиков, это чисто политическая задача. Это просто их и мое понимание национальной задачи. У меня нет такого общения с президентом и премьером, что просто я солдат, который выполняет какие-то инструкции. Мне казалось, что они в какой-то степени ценят, и я ценю возможность обсудить", – сказал Витренко.
Он добавил, что его задача заключается в том, чтобы "положить на стол факты, которые позволяют принять обоснованное решение, которые позволяют сделать так, чтобы президента и премьер-министра никто не разводил".
По словам Витренко, национальная задача заключается в том, что цена на газ – это один из элементов системы уравнений. "В бизнесе есть такое понятие как show me the money. В данной ситуации это упирается в три вещи: энергоэффективность, расчеты и цена. И цена в этом уравнении – не главный параметр, что самое интересное", – говорит глава компании.
Ранее Витренко заявил, что планирует на должности создать рыночные условия, чтобы экономически обоснованная цена была ниже для потребителей, чем сейчас. Одна из целей – увеличение собственной добычи газа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Роберт Бенш написал письмо главе правления национальной компании Юрию Витренко, где отметил, что председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд не допускает его к исполнению обязанностей вопреки международным нормам и законодательству Украины.
И.о. министра энергетики Юрий Витренко, сменивший Андрея Коболева на должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", заявил, что занять пост главы правления компании ему предложили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.