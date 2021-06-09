"Венето" наградили как одно из лучших предприятий отрасли: компания сделала вклад в борьбу с пандемией

Компанию "Венето" наградили как одно из лучших предприятий отрасли во время бизнес-форума "Укрлегпром: Промышленный диалог с властью". Так, в 2020 году "Венето" в связи с вызовами пандемии COVID-19 запустила производство средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Как сообщается в сюжете OBOZREVATEL, указанный отраслевой бизнес-форум провела Украинская ассоциация предприятий легкой промышленности. Участники события, среди, прочего, обсуждали актуальные проблемы секторального развития (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поскольку 2020-й стал годом особых вызовов, многие предприятия осуществили переориентацию производственных мощностей на средства индивидуальной защиты.

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В частности, перепрофилировалась компания "Венето", начав выпускать надежные и качественные защитные костюмы.

Директор ООО "Группа Венето" Александр Збиглов во время выступления на форуме отметил, что новое направление для компании было запущено в прошлом году. СИЗ от "Венето" отвечают самым высоким требованиям качества и соответствуют стандартам для защиты от инфекционных агентов.

Для таких потребностей было создано новое производство, закуплено новейшее оборудование. К примеру, швы на защитных костюмах свариваются с помощью ультразвука.

В первую очередь такие СИЗ предназначены для медиков, которые борются с коронавирусом и спасают украинцев.

Как писал OBOZREVATEL:

Ранее крупный производитель товаров для сна и отдыха "Венето" запустил масштабный Проект VENETOMED по пошиву защитных комбинезонов, халатов и бахил для украинских врачей. Список товаров планируется расширить.