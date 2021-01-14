"Венето" и другие производители защиты для медиков объединились в борьбе с контрафактом
Ассоциация СИЗ (средства индивидуальной защиты), в которую входят представители законных и сертифицированных производителей, намерена бороться с подпольными предприятиями, которые изготавливают некачественные товары, в частности, для борьбы с коронавирусом – маски, антисептики, перчатки и т.д.
Как пишет "Стоп коррупции", пока добросовестные компании работают сверхурочно, чтобы обеспечить необходимое количество индивидуальной защиты для граждан и медиков, сомнительные фирмы наживаются на изготовлении этих товаров. Так, в Украине можно встретить поддельные маски, антисептики сомнительного качества, контрабандные фармпрепараты и др.
В состав Ассоциации СИЗ входят:
"Венето";
"ЮАСафети";
"ТК-Медзахист";
"КиївГума";
Трикотажная фабрика "Роза";
"Олтекс";
"Партнер Декор".
"Мы поддерживаем такую позицию. Представители Ассоциации СИЗ уже обратились к народным депутатам с предложениями к законопроектам для защиты легальных производителей.
Мы в дальнейшем будем выявлять факты нарушений и тех, кто незаконно шьет и производит такую продукцию. Планируем выезжать на фиктивные предприятия, которые производят контрафакт",– отметил активист ОО "Стоп коррупции" Владимир Цыганов.
Он добавил, что организация поддерживает законных производителей, выступает за сохранение рабочих мест и за качественную продукцию.
"Мы против, чтобы в наше государство поступал несертифицированный товар, и за то, чтобы медики и больницы были обеспечены качественными средствами защиты", – сказал Цыганов.
Отметим, сейчас контрабанда фальсифицированной медицинской продукции наказывается тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет и штрафом до 170 тысяч гривен. Такое же наказание предусматривает и подделка этой группы товаров.
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее крупный производитель товаров для сна и отдыха "Венето" запустил масштабный Проект VENETOMED по пошиву защитных комбинезонов, халатов и бахил для украинских врачей. Список товаров планируется расширить.
"Группа Венето" начала серийное производство товаров медицинского назначения, пригласив на работу швей.