В 'Укрзалізниці' рассказали, что будет с железнодорожным сообщением с Европой

Железнодорожное сообщение Украины с европейскими странами прекращено не будет. Более того, в случае возможного ограничения авиасообщения именно железная дорога станет его альтернативой.

Об этом во время брифинга сообщил член правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский. При этом он подчеркнул: главным хабом между Украиной и Европой может стать польский Перемышль.

"Все поезда находятся на балансе "Укрзалізниці". Есть польский Перемышль, и он может служить хабом. Оттуда есть сообщение и с Прагой, и с Берлином. Если кто-то где-то застревает из-за отсутствия авиасообщения, мы призываем воспользоваться железнодорожным сообщением. До Киева можно доехать удобно и быстро. Также есть железнодорожное сообщение с Варшавой через Вену", – рассказал Перцовский.

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Кроме того, он заверил, что "признание" Россией "Л/ДНР" не повлияет на курсирование поездов на восток Украины. Более того, железнодорожное сообщение с Донбассом Перцовский назвал принципиальным. А также добавил, что компания при этом будет работать в условиях повышенных мер безопасности.

"Укрзалізниця" не имеет сообщения с оккупированными территориями, технически не может и не будет его иметь, но мы, конечно, соединяем Украину с украинским Донбассом. В частности, скоростное движение доходит до города Покровск. Это важное и принципиальное для нас направление. Мы продолжаем штатно работать. Конечно, повышены все меры безопасности. Мы едем спокойно и стабильно, как и ехали, работаем по всем направлениям", – подчеркнул он.

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