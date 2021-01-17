В "Укрзалізниці" заявили о невозможности удешевления билетов

Глава правления АО "Укрзалізниця" Владимир Жмак заявил, что стоимость железнодорожных билетов в Украине не менялась с 2018 года – несмотря на инфляцию, изменение курса и так далее. И на сегодня компания не может их удешевить.

При этом, по его словам, намерена сделать пассажирские перевозки самоокупаемыми. Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"К сожалению, на сегодняшний день пассажирские перевозки убыточны для "Укрзалізниці". Во всем мире они дотируются из госбюджета, у нас этого нет. Кроме того, мы не то что не повышаем стоимость проезда, а даже не индексируем на уровень инфляции. Поэтому говорить о том, что у нас есть возможность уменьшать стоимость билетов, мы не можем", – пояснил он.

Жмак отметил, что от государства компания не получает никаких дотаций, также ей не компенсируют перевозки льготных пассажиров.

Он добавил, что только Министерство образования задолжало " Укрзалізниці" миллиард гривен, почти столько же составляет задолженность местных бюджетов за перевозку льготных пассажиров в поездах пригородного сообщения.

Напомним: по словам Жмака, его зарплата как главы правления АО "Укрзалізниця" составляет 625 тысяч гривен, что якобы "меньше рыночного уровня для такой компании".

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