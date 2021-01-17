"Укрзалізниця" заявила о планах восстановить поезда в граничащие с Крымом территории

"Укрзалізниця" проводит работы, чтобы восстановить железнодорожное сообщение с территориями, граничащими со временно оккупированным Крымом.

Об этом 16 января в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава компании Владимир Жмак. "К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем", – сказал он.

Глава УЗ напомнил, что в конце 2020 года было восстановлено ж/д сообщение с Авдеевкой (Донецкая область).

Жмак назвал невыгодным как с гуманитарной, так и с экономической точки зрения прекращение пассажирского сообщения с неподконтрольными Украине территориями и Россией.

"С экономической точки зрения все эти ограничения являются негативным фактором для нашей экономики. Мы потеряли транзитные грузы, мы потеряли пассажирское сообщение, естественно, это сказывается на наших экономических показателях", – заявил глава "Укрзалізниці".

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