"Укрзалізниця" заявила о планах восстановить поезда в граничащие с Крымом территории

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Рынки и компании
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'Укрзалізниця'

"Укрзалізниця" проводит работы, чтобы восстановить железнодорожное сообщение с территориями, граничащими со временно оккупированным Крымом.

Об этом 16 января в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава компании Владимир Жмак. "К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем", – сказал он.

Глава УЗ напомнил, что в конце 2020 года было восстановлено ж/д сообщение с Авдеевкой (Донецкая область).

Жмак назвал невыгодным как с гуманитарной, так и с экономической точки зрения прекращение пассажирского сообщения с неподконтрольными Украине территориями и Россией.

"С экономической точки зрения все эти ограничения являются негативным фактором для нашей экономики. Мы потеряли транзитные грузы, мы потеряли пассажирское сообщение, естественно, это сказывается на наших экономических показателях", – заявил глава "Укрзалізниці".

Владимир Жмак в эфире "Украина 24"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • "Укрзалізниця" 12 января запустила первый чат-бот для пассажиров в мессенджерах Viber и Telegram. С его помощью можно покупать или возвращать билеты, заказывать питание во время поездки, просматривать расписание поездов.

  • Ранее компания ввела возможность заказать в скоростные поезда "Интерсити+" бизнес-ланч. На выбор предоставляется мясной или вегетарианский варианты блюда.

  • В конце декабря-2020 УЗ получила от Крюковского завода новые вагоны повышенного комфорта последней модификации с душем, кондиционерами и USB-портами для зарядки гаджетов.

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