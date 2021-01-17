Глава "Укрзалізниці" озвучил размер своей зарплаты

Глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак получает зарплату в размере 625 тысяч гривен.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24" 16 января. Руководитель компании отметил, что она меньше рыночного уровня для такой компании (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Такая зарплата у меня была 25 лет назад, когда я занимался бизнесом в "Киевстаре", затем в "ТНК-ВР". Она ниже рыночного уровня для такого предприятия, как "Укрзалізниця"", – сказал он.

Жмак добавил, что его зарплата меньше той, которую получал предыдущий руководитель Евгений Кравцов, и которая вызвала широкий резонанс в обществе.

При этом он заявил, что не может назвать зарплату членов наблюдательного совета, уточнив только, что ее размер устанавливает Кабинет министров.

Напомним, что Жмак был назначен главой "Укрзалізниці" в июле 2020 года.

Кравцов был временно исполняющим обязанности руководителя компании в 2017-2019 годах. Кабмин уволил его 29 января 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравцов попал в список самых высокооплачиваемых управленцев Украины. В 2018 году он задекларировал 9,7 миллиона гривен доходов, однако затем тогдашний чиновник пояснил, что это зарплата за 17 месяцев.