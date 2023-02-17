Почему в Украине снизились цены на топливо: Косянчук – о ситуации на рынке

В Украине цена топлива за последние почти два месяца снизилась примерно на 5 грн/л. Запасы всех видов горючего в стране огромны, но потребление на достаточно низком уровне.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук. Он отметил, что предложение на рынке сейчас превышает спрос, а топливо продолжает поступать. Потому операторы начали снижать цены и большое количество фактически продают без прибыли.

"Его (горючего. – Ред.) навезли много, а потребления мало. Более того, те большие объемы дизельного топлива, которые завозятся постоянно в Украину, сегодня в большей степени должны идти на розничный рынок, то есть на АЗС. Почему? Потому что государственные реализаторы НАК "Нафтогаза", "Укрнафты", "Укртатнафты" сегодня забрали большее количество таких мощных потребителей, как "Укрзалізниця", например ВСУ, поэтому, скорее, есть такой избыток нефтепродуктов", – пояснил эксперт.

Однако ситуация может смениться уже весной. По словам Косянчука, положение дел может быть другим после окончания "мертвого сезона" (декабрь-январь-февраль).

"И ситуация тогда несколько выровняется, но это теоретически. Это будет зависеть от того, какие будут события на фронте, действия с экономикой, то есть будем наблюдать и реагировать", – подытожил Косянчук.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине уже весной 2023 года ожидается рост цен на топливо. По всей видимости, подорожание придется на март и апрель, такой прогноз озвучил эксперт топливного рынка и директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.

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