Украинцам в магазинах продают фальсификаты масла: как самостоятельно проверить продукт

В Украине в магазинах продают опасные фальсификаты масла. При этом есть несколько способов, как распознать такую продукцию. В первую очередь следует обращать внимание на маркировку товара, но качество также можно проверить и дома.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал профессор кафедры технологии мясных, рыбных и морепродуктов НУБиП Александр Савченко. По его словам, фальсификат можно различить от натуральной продукции, пожевав его. Привкус у такого масла терпкий.

"Опытный дегустатор попробует этот продукт и скажет, что там есть растительный жир. Если, скажем, съесть кусочек такого масла или просто по всему рту размазать, то оно (масло) вроде бы сначала как нормальное – и по консистенции и по цвету и по вкусу. Определить очень тяжело. Но вот после того, как съел этот кусок, то потом возникает терпкий вкус, такие ощущения на небе, в ротовой полости", – говорит профессор.

Способ №2 – разогреть масло на сковороде

Еще один метод, который поможет узнать, не фальсификат ли вы приобрели – подогреть масло на сковородке. Так, если сливочное масло натуральное, то оно дает пену за счет молочного белка, который есть в этом продукте.

При этом если это растительный жир, то масло будет растекаться без всякого пенообразования.

Способ №3 – сделать анализ продукции

Третий метод – сделать анализ купленного масла, однако этот способ не из дешевых. При этом он точно покажет, что в продукте.

Анализ определяет массовую долю растительных жиров в масле. Стоимость его достигает 1500-2000 грн.

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