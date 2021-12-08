В Украину зашел еще один лоукостер из ЕС: рейсы и стоимость билетов

В Украине начал работу бюджетный авиаперевозчик из Испании – Vueling Airlines. Лоукост запустил регулярные рейсы из Парижа (аэропорт "Орли") в Киев ("Борисполь"). Стоимость билета в одну сторону составляет 30 евро (917 грн по курсу на 8 декабря).

"Спешим поделиться приятной новостью! Испанский лоукост-перевозчик Vueling начал пассажирские рейсы регулярного сообщения между Парижем и Киевом. Команда аэропорта приветствовала экипаж авиакомпании с новым направлением", – сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Борисполь" в Facebook.

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Авиаперевозчик выполняет рейсы из Киева два раза в неделю – во вторник и воскресенье. Флот авиакомпании состоит из самолетов типа A320, A321 и А319.

Как пишет Аvianews, Vueling уменьшил норму бесплатного провоза ручной клади по самым дешевым билетам в тарифе Basic. Ранее пассажир мог взять в салон одну сумку с габаритами до 40х30х20 см без ограничения по весу и сдать второе место в багаж. Параметры второго чемодана должны были составлять 55х40х20 см, вес – 10 кг.

Теперь старые правила действуют только для тех пассажиров, которые забронировали билет до 22 ноября 2021-го. Все билеты по Basic, купленные с 23 ноября, включают только одно место ручной клади с размерами до 40х30х20 см.

Провоз второго места с габаритами до 55х40х20 см и весом до 10 кг теперь разрешен бесплатно только клиентам Vueling, которые оформили билеты по более дорогим тарифам Optima, Family и TimeFlex.

Так, если пассажир с билетом по тарифу Basic возьмет с собой больше вещей, чем разрешено по действующим правилами, ему придется заплатить штраф за сдачу лишнего чемодана в багаж. Размер сбора – 30 евро (917 грн), если пассажир сдаст сумку на стойке регистрации. А также 40 евро (1222 грн), если сдается на выходе на посадку.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что венгерский лоукостер Wizz Air сократил количество рейсов из Украины в зимнем расписании полетов. Так, отменили авиасообщение сразу с 20 городами.