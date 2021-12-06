Крупный лоукостер отменил 20 рейсов из Украины: список
Венгерский лоукостер Wizz Air сократил количество рейсов из Украины в зимнем расписании полетов. Так, отменили авиасообщение сразу с 20 городами.
Рейсы должны были выполнять из 5 украинских городов – Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья. Как сообщает Lowcost Avia, в список отмененных попали такие рейсы:
Киев – Салоники (с 10 января по 9 марта);
Киев – Венеция (Тревизо) (с 9 января по 11 марта);
Киев – Неаполь – (с 11 января по 27 марта);
Киев – Нюрнберг (с 9 января по 11 марта);
Киев – Катовице (с 10 января по 10 марта);
Львов – Милан (Мальпенса) (с 14 января по 5 марта);
Львов – Неаполь (с 10 января по 5 марта);
Львов – Рим (с 10 января по 8 марта);
Львов – Вильнюс (с 10 января по 8 марта);
Львов – Мемминген (с 10 января по 26 февраля);
Львов – Братислава (с 11 января по 27 марта);
Львов – Будапешт (с 17 января по 12 марта);
Харьков – Вена (с 10 января по 8 марта);
Харьков – Рим (с 13 января по 12 марта);
Харьков – Дортмунд (с 4 января по 24 февраля);
Одесса – Абу-Даби (с 10 января по 9 февраля);
Одесса – Будапешт (с 9 января по 26 марта);
Запорожье – Вроцлав (с 14 января по 27 марта);
Запорожье – Катовице (с 15 января по 6 марта);
Запорожье – Будапешт (с 11 января по 27 марта).
Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе начала продавать билеты со скидками. Как сообщается на сайте Ryanair, акция длится до 8 декабря. Новые цены на билеты на рейсы из Киева:
За 4,99 евро (153 грн) – Манчестер;
За 9,99 евро (306 грн) – Быдгощ, Варшава, Братислава, Катовице, Познань;
За 10,90 евро (334 грн) – Кельн;
За 12,99 (398 грн) – Вроцлав, Гданьск, Карлсруэ.
Из Львова:
За 4,99 евро (153 грн) – Турин, Болонья, Лондон, Рига, Каунас, Пиза, Венеция;
За 7,99 евро (245 грн) – Будапешт, Вроцлав, Варшава.
Из Одессы:
За 4,99 евро (153 грн) – Болонья;
За 7,99 евро (245 грн) – Вроцлав, Познань, Рим;
За 9,99 евро (306 грн) – Дюссельдорф, Гданьск, Катовице.
OBOZREVATEL сообщал ранее, что соглашение о едином авиационном пространстве между Украиной и странами ЕС до сих не заработало. По этой причине лоукостеры и авиакомпании могут отменить рейсы, запуск которых анонсировали ранее.