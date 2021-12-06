Крупный лоукостер отменил 20 рейсов из Украины: список

Венгерский лоукостер Wizz Air сократил количество рейсов из Украины в зимнем расписании полетов. Так, отменили авиасообщение сразу с 20 городами.

Рейсы должны были выполнять из 5 украинских городов – Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья. Как сообщает Lowcost Avia, в список отмененных попали такие рейсы:

Киев – Салоники (с 10 января по 9 марта);

Киев – Венеция (Тревизо) (с 9 января по 11 марта);

Киев – Неаполь – (с 11 января по 27 марта);

Киев – Нюрнберг (с 9 января по 11 марта);

Киев – Катовице (с 10 января по 10 марта);

Львов – Милан (Мальпенса) (с 14 января по 5 марта);

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Львов – Неаполь (с 10 января по 5 марта);

Львов – Рим (с 10 января по 8 марта);

Львов – Вильнюс (с 10 января по 8 марта);

Львов – Мемминген (с 10 января по 26 февраля);

Львов – Братислава (с 11 января по 27 марта);

Львов – Будапешт (с 17 января по 12 марта);

Харьков – Вена (с 10 января по 8 марта);

Харьков – Рим (с 13 января по 12 марта);

Харьков – Дортмунд (с 4 января по 24 февраля);

Одесса – Абу-Даби (с 10 января по 9 февраля);

Одесса – Будапешт (с 9 января по 26 марта);

Запорожье – Вроцлав (с 14 января по 27 марта);

Запорожье – Катовице (с 15 января по 6 марта);

Запорожье – Будапешт (с 11 января по 27 марта).

Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе начала продавать билеты со скидками. Как сообщается на сайте Ryanair, акция длится до 8 декабря. Новые цены на билеты на рейсы из Киева:

За 4,99 евро (153 грн) – Манчестер;

За 9,99 евро (306 грн) – Быдгощ, Варшава, Братислава, Катовице, Познань;

За 10,90 евро (334 грн) – Кельн;

За 12,99 (398 грн) – Вроцлав, Гданьск, Карлсруэ.

Из Львова:

За 4,99 евро (153 грн) – Турин, Болонья, Лондон, Рига, Каунас, Пиза, Венеция;

За 7,99 евро (245 грн) – Будапешт, Вроцлав, Варшава.

Из Одессы:

За 4,99 евро (153 грн) – Болонья;

За 7,99 евро (245 грн) – Вроцлав, Познань, Рим;

За 9,99 евро (306 грн) – Дюссельдорф, Гданьск, Катовице.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что соглашение о едином авиационном пространстве между Украиной и странами ЕС до сих не заработало. По этой причине лоукостеры и авиакомпании могут отменить рейсы, запуск которых анонсировали ранее.