В украинском "дочке" всемирно известного бренда такси вскрыли налоговую схему – БЭБ
В Украине разоблачили схему, которую провернули директор и бухгалтер местного представительства всемирно известного бренда такси. В результате компания уклонилась от налогов на 52 млн грн.
Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). Название компании не раскрывается, под описание походят два международных бренда такси, которые работают в Украине, – Uber и Bolt.
По материалам следствия, местный менеджмент компании в Украине незаконно обналичивал средства, которые направляла в страну иностранная "материнская" компания. Изначально деньги выделялись на содержание представительства службы такси и оплату работы водителей-партнеров.
"Директор и главный бухгалтер компании организовали схему, по которой платежи осуществлялись на счета ряда ФЛП в качестве оплаты за несуществующие "информационно-посреднические услуги". Это позволяло избегать уплаты налогов в государственный бюджет в полном объеме. Установленная сумма уклонения – 52 млн грн", – заявили в БЭБ.
Следствие продолжается. На данные момент детективы устанавливают все обстоятельства дела, а также составляют полный список лиц, которые имели отношение к схеме уклонения от налогов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее БЭБ установило, что известный украинский банк прятал от налоговой деньги для игорного бизнеса. Это привело к уклонению от уплаты налогов на 400 млн грн.
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