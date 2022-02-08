В Украине запустили спецрежим для IТ-индустрии Дія.City: должен принести миллиарды долларов доходов
В Украине запустили Дія.City. Это специальный правовой режим для IТ-индустрии, благодаря которому, по словам президента Украины Владимира Зеленского, доходы государства от нее увеличатся до 16,5 млрд долларов.
О запуске было объявлено на Diia Summit, который транслировался на YouTube-канале Дія. Режим создан для:
аутсорсинговых компаний;
R&D-компаний (занимающиеся инновационными разработками);
продуктовых компаний;
стартапов.
Резидентами же спецрежима могут стать компании, занимающиеся в частности:
разработкой и тестированием программного обеспечения;
изданием и распространением программного обеспечения;
обучением компьютерной грамотности, программированию, тестированию и технической поддержке ПО;
Digital marketing и Ads с использованием программного обеспечения разработанного резидентами.
При этом для входа разработаны определенные критерии. К примеру, для аутсорсинговых, R&D и продуктовых компаний есть требования по:
удельному весу доходов от осуществления установленных видов деятельности;
средней зарплате;
количеству работников/GIG-специалистов (последнее – сотрудники, имеющие возможность работать с несколькими работодателями одновременно или поочередно в зависимости от условий контрактов).
Что предполагает Дія.City
Для компаний-резидентов Дія.City предусмотрен специальный налоговый режим. В частности, они будут платить:
корпоративные налоги – по выбору: налог на выведенный капитал в 9%, или налог на прибыль в 18%;
налоги на фонд оплаты труда – налог на доходы физических лиц в 5%, с зарплаты более 40 тыс. евро в год – 18% НДФЛ. Военный сбор – 1,5%. Единый соцвзнос сохранен на уровне 22% от минимальной заработной платы;
стимулы для "ангельских" инвестиций – 0% на доход физлиц в качестве дивидендов при условии выплаты не чаще одного раза в 2 года. Также предусмотрена налоговая скидка с НДФЛ на сумму инвестиций в украинские стартапы.
Уже появился первый резидент
Первым резидентом Дія.City стала международная финансовая технологическая компания Revolut, сообщил у себя в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров. Эта компания представлена в 36 странах мира и является самым дорогим стартапом Великобритании.
Также он сообщил, что резидентом планирует стать украинская IТ-компания SoftServe, работающая в сфере разработки программного обеспечения и предоставления консультационных услуг. Ее главные офисы компании находятся в американском Остине и Львове.
Как сообщал OBOZREVATEL, на портале и в приложении государственных услуг Дія вводятся новые функции. Само приложение обновится, в нем появятся новые виды цифровых документов, а пожилым людям обещают раздать бесплатные смартфоны. Некоторыми новшествами можно воспользоваться уже с 8 февраля.