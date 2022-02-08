В Украине запустили спецрежим для IТ-индустрии Дія.City: должен принести миллиарды долларов доходов

В Украине запустили Дія.City. Это специальный правовой режим для IТ-индустрии, благодаря которому, по словам президента Украины Владимира Зеленского, доходы государства от нее увеличатся до 16,5 млрд долларов.

О запуске было объявлено на Diia Summit, который транслировался на YouTube-канале Дія. Режим создан для:

аутсорсинговых компаний;

R&D-компаний (занимающиеся инновационными разработками);

продуктовых компаний;

стартапов.

Резидентами же спецрежима могут стать компании, занимающиеся в частности:

разработкой и тестированием программного обеспечения;

изданием и распространением программного обеспечения;

обучением компьютерной грамотности, программированию, тестированию и технической поддержке ПО;

Digital marketing и Ads с использованием программного обеспечения разработанного резидентами.

Видео дня

При этом для входа разработаны определенные критерии. К примеру, для аутсорсинговых, R&D и продуктовых компаний есть требования по:

удельному весу доходов от осуществления установленных видов деятельности;

средней зарплате;

количеству работников/GIG-специалистов (последнее – сотрудники, имеющие возможность работать с несколькими работодателями одновременно или поочередно в зависимости от условий контрактов).

Что предполагает Дія.City

Для компаний-резидентов Дія.City предусмотрен специальный налоговый режим. В частности, они будут платить:

корпоративные налоги – по выбору: налог на выведенный капитал в 9%, или налог на прибыль в 18%;

налоги на фонд оплаты труда – налог на доходы физических лиц в 5%, с зарплаты более 40 тыс. евро в год – 18% НДФЛ. Военный сбор – 1,5%. Единый соцвзнос сохранен на уровне 22% от минимальной заработной платы;

стимулы для "ангельских" инвестиций – 0% на доход физлиц в качестве дивидендов при условии выплаты не чаще одного раза в 2 года. Также предусмотрена налоговая скидка с НДФЛ на сумму инвестиций в украинские стартапы.

Уже появился первый резидент

Первым резидентом Дія.City стала международная финансовая технологическая компания Revolut, сообщил у себя в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров. Эта компания представлена в 36 странах мира и является самым дорогим стартапом Великобритании.

Также он сообщил, что резидентом планирует стать украинская IТ-компания SoftServe, работающая в сфере разработки программного обеспечения и предоставления консультационных услуг. Ее главные офисы компании находятся в американском Остине и Львове.

Как сообщал OBOZREVATEL, на портале и в приложении государственных услуг Дія вводятся новые функции. Само приложение обновится, в нем появятся новые виды цифровых документов, а пожилым людям обещают раздать бесплатные смартфоны. Некоторыми новшествами можно воспользоваться уже с 8 февраля.