Цены на продукты взлетели: за год в Украине больше всего подорожали подсолнечное масло, яйца и сахар

В 2022 году больше всего подорожали социально значиміе продукты. В частности, яйца, подсолнечное масло и сахар.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками сервиса Zakaz.ua. В частности:

яйца подорожали более, чем на 54%;

подсолнечное масло – на 35%;

сахар – на 34%.

Также подорожал хлеб. Год назад Украинский стоил 24 грн за буханку, а по состоянию на начало декабря 2021 года, его стоимость выросла до 30 грн.

Цена батона поднялась с 17 до 22 грн за штуку. Т.е., он подорожал на 5 грн.

Выросла в цене также молочная и мясная продукция. В частности:

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молоко подорожало на 4%;

сливочное масло – на 14%;

говядина – на 18%;

свинина – на 8%;

куриное филе – на 22%;

целая тушка курицы – на 20%.

Среди бакалейных товаров больше всего подорожала гречка – примерно на 50%. Мука выросла в цене на 26%, что, собственно, и привело к росту в цене хлебной продукции;

Среди овощей больше всего подорожали некоторые составляющие борщового набора: лук, свекла и капуста. Стоимость лука выросла почти вдвое, а свекла и капуста подорожали на 69%. Чеснок также подорожал – на 68%.

Меньше всего изменилась цена на томаты. Она выросла всего на 4% по сравнению с прошлогодним периодом.

Вместе с тем, есть и подешевевшие продукты. В частности:

перец подешевел на 30%;

картофель – на 15%.

Также цены упали на большинство популярных фруктов. Так:

яблоки подешевели на 30%;

бананы – на 3%.

Накануне рождественских и новогодних праздников в Украине подорожает большая часть продуктов питания. Однако резко взвинчивать цены производители и продавцы уже не рискнут, ведь за минувший год подорожание и так достигло очень существенных показателей.

Помимо сезонных факторов и рыночных особенностей в преддверии Рождества и Нового года к формированию цен подключается повышенный спрос. Поэтому стоит ожидать подорожания тех продуктов и ингредиентов, которые используются для приготовления блюд праздничного стола, отметила аналитик УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) Светлана Литвин.

Наиболее заметно подорожают:

разные виды мяса;

сыры;

яйца;

свежие овощи;

некоторые виды фруктов (например, цитрусовые).

"Однако учитывая довольно стремительный рост цен в течение года (по официальным данным, 13,3% за год. – Ред.), значительного скачка в канун праздников в ценах не будет, так как данный фактор будет ограничиваться покупательной способностью украинцев", – говорит Литвин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Министерстве экономики объяснили рост цен на продукты в Украине деятельностью развитых стран и "импортом инфляции из них". С деятельностью же украинского правительства, уверяют в ведомстве, подорожание не связано.