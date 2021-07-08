В Украине за полгода изъяли незаконной продукции на миллиарды гривен, – ГФС

За первые полгода работы Государственной фискальной службы Украины в госбюджет страны по криминальным производствам, которые вели сотрудники ведомства, поступило 864 млн грн. Кроме того, не допущено незаконное возмещение налога на добавленную стоимость в сумме 2,2 млрд грн.

На протяжении первого полугодия из незаконного обращения изъято продукции более чем на 2 млрд грн. Об этом во время пресс-конференции заявил глава ГФС Вадим Мельник, передаёт корреспондент OBOZREVATEL.

Кроме того, сотрудниками ГФС изъято спиртовой продукции на 357 млн грн, а также незаконного оборота ликеро-алкогольной продукции на 108 млн грн, табачных изделий – более 13,5 пачек сигарет, на сумму практически 450 млн.

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Также за полгода правоохранители изъяли топливно-смазочных материалов на сумму практически 1 млрд грн в объёме практически 40 тыс. тонн. Всего, по словам Мельника, общий экономический эффект от деятельности ГФС за последние полгода составил более 13 млрд грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области правоохранители накрыли два подпольных цеха по изготовлению сфальсифицированных алкоголя и сигарет. Общая стоимость изъятого составила около 10 миллионов гривен.