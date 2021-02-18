В Украине взлетят цены на поезда: министр рассказал о подорожании

В Украине цены на железнодорожные пассажирские перевозки к концу 2021 года увеличатся на 20%. Ежемесячно с марта-апреля и до конца года проезд по всем направлениям будет дорожать на 2%.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире "Украинского радио". "Я бы не назвал это повышением. Это будет очень легкая индексация. Начиная с марта-апреля по 2% только до конца года. Это предусмотрено финансовым планом "Укрзалізниці", – сказал он.

К концу года в общем цены увеличатся на 20%. Рост стоимости билетов будет ощутим для тех, кто передвигается на большие расстояния. Больше всего цены подскочат на "Интерсити".

Министр также отметил, что есть возможность получить до 40% скидку, если покупаете билет заранее. Благодаря такому подходу билеты станет выгодно покупать заранее.

"По "ИнтерСити" на второй класс вообще уменьшили цену. Но даже за счет индексации по 2%, условно говоря, три месяца пройдет, и это будет 6%. Но в то же время вы получаете 40% скидку, это дешевле существенно, чем было ранее", – сказал Криклий.

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