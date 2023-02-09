В Украине взлетело количество вакансий на рынке труда: статистика по областям

В Украине на рынке труда в январе впервые с начала полномасштабной войны количество вакансий приблизилось к 60 тыс. На западе страны ситуация уже возобновилась.

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Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала. Наибольшую динамику восстановления в январе по сравнению с декабрем показали такие области:

Одесская – 26%. Хмельницкая – 23%. Харьковская – 20%. Сумская – 19%. Кировоградская – 18%.

Как отмечается, в Западной Украине компании размещали вакансий в январе 2023-го больше, чем в январе 2022-го. В центре и на юге страны также наблюдается положительный тренд – восстановление составляет 50-60% от довоенного уровня.

Среди областей Украины лидерами по количеству размещенных вакансий стали:

Киевская – 17 846. Львовская – 6374. Днепропетровская – 5 541. Одесская – 3983. Ивано-Франковская – 1893.

Среди сфер наиболее новых предложений работы в январе появлялось именно в "Сельском хозяйстве и агробизнесе" (+33%). В топ-5 также вошли:

"Бухгалтерия, аудит" (+24%);

"Недвижимость" (+22%);

"Управление персоналом, HR" (+21%);

"Красота фитнес, спорт" (+19%).

Как стало известно, в пятерку категорий с наибольшим приростом зарплат вошли сельское хозяйство и агробизнес, образование и наука, медицина и фармацевтика, транспорт и автобизнес, а также недвижимость. Среди этих категорий самые высокие оклады в декабре 2022 года предлагали водителю-международнику (40 тыс. грн), менеджеру по продаже недвижимости (31,5 тыс. грн), зубной технике (27,5 тыс. грн) и менеджеру по продажам в сфере агробизнеса. (22,5 тыс. грн.).

Отмечается, что из всех сфер ИТ меньше всего пострадало от кризиса на рынке труда. Здесь всегда были высокие зарплаты, не упали они и в 2022 году.

OBOZREVATEL писал ранее, что многие работодатели в Украине планируют пересмотр заработных плат в 2023 году. Да, гонорары могут увеличиться от 8 до 30%, но все будет зависеть от ситуации в государстве и конкуренции за специалистов.