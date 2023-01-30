В каких сферах труда в Украине больше всего выросли зарплаты: озвучен топ-5

В пятерку категорий с наибольшим приростом зарплат вошли сельское хозяйство и агробизнес, образование и наука, медицина и фармацевтика, транспорт и автобизнес, а также недвижимость. Среди данных категорий самые высокие оклады в декабре 2022 года предлагали водителю-международнику (40 тыс. грн), менеджеру по продаже недвижимости (31,5 тыс. грн), зубной технике (27,5 тыс. грн) и менеджеру по продажам в сфере агробизнеса. (22,5 тыс. грн.).

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Об этом рассказали аналитики популярного кадрового портала. Отмечается, что из всех сфер ІТ меньше всего пострадало от кризиса на рынке труда. Здесь всегда были высокие зарплаты, не упали они и в 2022 году.

При этом есть нюанс: в некоторых категориях зарплаты привязаны к курсу доллара, и они могли измениться не из-за реального увеличения суммы оплаты за труд, а именно из-за перерасчета.

Именно в сфере ІТ пятерка профессий с наибольшим ростом зарплат выглядит следующим образом:

3D-визуализатор (35 тыс. грн – +60,92% к сумме); Web-программист (35 тыс. грн – +55,56%); Full stack программист (72 тыс. грн – 51,98%); программист WordPress (33,5 тыс. грн – +38,72%); Рython-программист (60 тыс. грн – +26,32%).

В целом среди профессий в Украине больше выросли зарплаты в :

офтальмологов (20 тыс. грн – +66,67%); химиков (17,5 тыс. грн – +42%); видеомонтажеров (21,2 тыс. грн – +41,67%); реабилитологов (17,5 тыс. грн – +40%); водителей-международников (41,5 тыс. грн – +38,33%); менеджеров ВЭД (26,5 тыс. грн – + 32,50%); авторов текстов (20 тыс. грн – +32,23%).

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в наиболее популярные профессии в Украине входят продавцы-консультанты, менеджеры по продажам и водители. Продавцам предлагают зарплату в размере 12 тыс. грн, менеджерам – 20 тыс., а водителям – 22 тыс. грн.