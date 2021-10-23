В Украине ввели новые ограничения из-за коронавируса: как будут работать банки и почта

Ужесточение карантинных ограничений, введенное в Украине с 21 октября, не повлияет на работу банков и почтовых операторов. И те, и другие уверяют: обслуживать своих клиентов будут без применения дополнительных мер предосторожности. А значит, никаких неудобств те не почувствуют.

Представитель ПриватБанка сообщил "Сегодня", что новые карантинные правила не коснулись банков. Следовательно, учреждение будет работать как раньше.

"Банки обслуживают всех клиентов при соблюдении дистанции и обязательном ношении защитной маски. Поэтому для посещения отделения или кассы справка о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест не нужны", – говорится в сообщении.

Также не будет изменений в работе Ощадбанка. Его сотрудники все так же будут принимать клиентов в защитных масках и соблюдать необходимой социальную дистанцию. Никаких дополнительных документов для обслуживания у клиентов требовать не будут.

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Почтовых служб, как и банков, новые правила не коснулись. Следовательно, и в их работе в период действия новых правил ничего не поменяется.

Так, в "Новой почте" рассказали "Сегодня", что не будут требовать от клиентов ни ПЦР-тестов, ни сертификата о вакцинации. Однако требования о ношении защитной маски и соблюдении соцдистанции остаются, естественно, в силе.

Так же без изменений будет работать и "Укрпочта". "Пока никаких изменений в работе отделений и обслуживания клиентов не вводилось. Отделения в красной карантинной зоне также работают в обычном режиме для всех клиентов", – сообщили в компании изданию.

А вот на деятельность "Укрзалізниці" новые правила распространились. По новым правилам, чтобы сесть в поезд, нужно будет предоставить один из установленных документов. Им может быть:

документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста (действует трое суток по состоянию на время посадки в поезд);

экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (действует трое суток по состоянию на время посадки в поезд).

Важно помнить, что информация о проведении вакцинации в системе HELSI.me приниматься во внимание сотрудниками "Укрзалізниці" не будет. Основанием для посадки в поезд будет только сертификат о вакцинации – либо бумажный, либо созданный в приложении "Дія".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что со следующей недели в Украине станет еще больше "красных" регионов по уровню эпидемической опасности из-за распространения вируса COVID-19. В этот список войдут Ривненская и Николаевская области.

Также уже 25 октября жители Черкасской области могут оказаться в "красной" зоне локдауна. Кроме того, "красным" в ближайшие дни станет и Киев.