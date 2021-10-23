В Украине ввели новые ограничения из-за коронавируса: как будут работать банки и почта
Ужесточение карантинных ограничений, введенное в Украине с 21 октября, не повлияет на работу банков и почтовых операторов. И те, и другие уверяют: обслуживать своих клиентов будут без применения дополнительных мер предосторожности. А значит, никаких неудобств те не почувствуют.Как будут работать банки
Представитель ПриватБанка сообщил "Сегодня", что новые карантинные правила не коснулись банков. Следовательно, учреждение будет работать как раньше.
"Банки обслуживают всех клиентов при соблюдении дистанции и обязательном ношении защитной маски. Поэтому для посещения отделения или кассы справка о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест не нужны", – говорится в сообщении.
Также не будет изменений в работе Ощадбанка. Его сотрудники все так же будут принимать клиентов в защитных масках и соблюдать необходимой социальную дистанцию. Никаких дополнительных документов для обслуживания у клиентов требовать не будут.
Почтовых служб, как и банков, новые правила не коснулись. Следовательно, и в их работе в период действия новых правил ничего не поменяется.
Так, в "Новой почте" рассказали "Сегодня", что не будут требовать от клиентов ни ПЦР-тестов, ни сертификата о вакцинации. Однако требования о ношении защитной маски и соблюдении соцдистанции остаются, естественно, в силе.
Так же без изменений будет работать и "Укрпочта". "Пока никаких изменений в работе отделений и обслуживания клиентов не вводилось. Отделения в красной карантинной зоне также работают в обычном режиме для всех клиентов", – сообщили в компании изданию.При каких условиях пускают в поезда
А вот на деятельность "Укрзалізниці" новые правила распространились. По новым правилам, чтобы сесть в поезд, нужно будет предоставить один из установленных документов. Им может быть:
документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации;
отрицательный результат ПЦР-теста (действует трое суток по состоянию на время посадки в поезд);
экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (действует трое суток по состоянию на время посадки в поезд).
Важно помнить, что информация о проведении вакцинации в системе HELSI.me приниматься во внимание сотрудниками "Укрзалізниці" не будет. Основанием для посадки в поезд будет только сертификат о вакцинации – либо бумажный, либо созданный в приложении "Дія".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что со следующей недели в Украине станет еще больше "красных" регионов по уровню эпидемической опасности из-за распространения вируса COVID-19. В этот список войдут Ривненская и Николаевская области.
Также уже 25 октября жители Черкасской области могут оказаться в "красной" зоне локдауна. Кроме того, "красным" в ближайшие дни станет и Киев.