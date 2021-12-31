В Украине ввели госрегулирование цен на хлеб и подсолнечное масло

Кабинет министров Украины внес батон и подсолнечное масло в список продуктов питания, которые имеют существенную социальную значимость. Теперь удорожание этих товаров должны не только заранее декларировать продающие их компании, но им также запрещается устанавливать наценку свыше 10%. Кроме того, производители курятины, молока и хлеба получат "скидку" на газ.

Такое решение приняли из-за рекордных цен на энергоносители. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 1432 от 30 декабря.

Отметим, в тексте постановления речь идет именно о батоне. Наценка включает в себя все рекламные, маркетинговые, логистические услуги, а также упаковку этих продуктов для продажи.

Кроме того, другим постановлении правительства (№ 1435) Кабмин обязал продавать газ украинской добычи с наценкой до 1% производителям хлеба, молока и курятины. Именно производители этих отраслей ранее заявляли о том, что оказались на грани закрытия из-за высоких цен на энергоносители.

Видео дня

А постановлением № 1433 правительство также обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже. Подразумевается, что это тоже поможет "скостить" цены для производителей.

"Цены на газ аномально продолжают расти. Правительство по поручению президента Украины Владимира Зеленского разрабатывают механизмы поддержки украинских хлебопекарей и украинских производителей социальных продуктов питания", – заявил ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

Замруководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что нынешние цены на газ сложно назвать рыночными. Целый ряд продуктов уже подорожал из-за высоких цен на газ. Ранее госрегулирование в Украине отменили еще в 2017-м.

Кстати, в 2021-м хлеб стал одним из продуктов-рекордсменов по подорожанию (больше 15%). При этом подсолнечное масло в Украине взлетело в цене аж на 35% в этом году.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести ограничения на продажу пшеницы за границу. Причина – дефицит зерна, пригодного для выпечки хлеба. По данным эксперта в области сельского хозяйства Ларисы Гук, на конец 2021 года в Украине осталось всего 800 тыс. тонн продовольственной пшеницы, чего явно недостаточно для обеспечения потребностей страны.

"Теперь говорить об ограничении экспорта, мягко говоря, поздновато. Впору думать о том, откуда будем завозить зерно или муку для обеспечения населения "житницы Европы" обычным хлебом", – отметила она в материале для ZN.UA.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что цены на хлебобулочные изделия в Украине уже до сентября следующего года могут вырасти аж на 35%. Как объяснил глава Союза украинского селянства Иван Томич, в стране может возникнуть дефицит муки.