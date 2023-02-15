В Украине вскоре могут измениться цены на основной овощ: прогноз эксперта

Сейчас в Украине цены на картофель остаются невысокими, однако вскоре стоимость может измениться. Низкие цены на корнеплод привели к тому, что фермеры планируют снизить площади под эту культуру, в заключении цена может вырасти.

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Об этом написал директор семенной компании HZPC Ukraine Игорь Чечетко в колонке для AgroTimes. По его словам, миграция населения, хорошие погодные условия и масштабные посевные способствовали увеличению предложения на рынке, поэтому цена сейчас невысокая.

"В целом, отмечаются тенденции к уменьшению спроса на очень ранние сорта и сорта с белой мякотью, поскольку Херсонщина была крупнейшим рынком для сверхраннего картофеля, а Восточная Украина формировала спрос на картофель с белой мякотью. Существенно уменьшился рынок картофеля на переработку. Фабрика Pepsico не работает. Другие перерабатывающие предприятия снизили собственные мощности", – сказал Чечетко.

Отметим, что в Украине могут в скором будущем подорожать также молочные продукты. Как рассказал член аграрного комитета Верховной Рады Дмитрий Соломчук, до полномасштабного вторжения РФ в Украину молочная отрасль была очень развита в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Однако из-за боевых действий часть предприятий была уничтожена, поэтому цены на продукцию поднялись. Но подорожание продолжится – стоимость вырастет на 3-4%.

Об этом Соломчук рассказал в эфире телеканала "Рада". Он отметил, что фермеры вынуждены с самого начала развивать новые поголовья, а на это уйдет много времени.

OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в ближайшее время ожидается стабилизация цен на некоторые продукты питания. Так, свинина и куриные яйца, которые в последние месяцы показали рост стоимости, вскоре могут подешеветь.

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