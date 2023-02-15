Цены на молочные продукты в Украине могут вырасти: нардеп объяснил почему и на сколько

До полномасштабного вторжения страны-террористки РФ в Украину молочная отрасль была очень развита в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Однако из-за боевых действий часть предприятий была уничтожена, поэтому цены поднялись. Но подорожание продолжится – стоимость вырастет на 3-4%.

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Об этом рассказал член Аграрного Комитета Верховной Рады Дмитрий Соломчук в эфире телеканала "Рада". Он отметил, что фермеры вынуждены с самого начала развивать новые поголовья, а на это уйдет много времени.

"Основной причиной подорожания молочных продуктов в Украине является то, что эта отрасль была очень развита в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. С начала войны россияне расстреляли большую часть ферм и потому уменьшился объем производства. Стада наращиваются в безопасных местах, но на это нужно время. Также, на удорожание цен оказывает большое влияние отсутствие электричества и использование генератора, которое является затратным. Потому может быть подорожание на 3-4%", – сказал Соломчук.

Он подчеркнул, что большую роль играет то, у какого производителя приобретаем товар: локального или национального. "Национальному производителю нужно объездить 5-6 областей в среднем, преодолевая сотни километров, чтобы поставить продукт. Поэтому и цена будет выше. Я считаю, что сейчас нужно максимально развивать локальных производителей", – подытожил депутат.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что в Украине в ближайшее время ожидается стабилизация цен на некоторые продукты питания. Так, свинина и куриные яйца, которые в последние месяцы показали рост стоимости, вскоре могут подешеветь.

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