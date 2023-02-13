В Украине вскоре изменятся цены на несколько популярных продуктов: прогноз

В Украине в ближайшее время ожидается стабилизация цен на некоторые продукты питания. Так, свинина и куриные яйца, которые в последние месяцы показали рост стоимости, вскоре могут подешеветь.

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Поголовье кур-несушек и свиней постепенно увеличиваются, поэтому цены могут снизиться. Об этом рассказала OBOZREVATEL Светлана Литвин, аналитик УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса).

"Что касается продуктов питания, которые неприятно поразили украинцев в последние месяцы ростом цен, а это куриные и свинина яйца, то здесь будет наблюдаться стабилизация и даже частичное незначительное снижение. Для обеих этих категорий была характерна временная приостановка возобновления поголовья в начале войны в условиях дальнейшей неопределенности. Однако сейчас поголовье кур-несушек и свиней постепенно увеличиваются, мы уже можем фиксировать стабилизацию цен, и в перспективе возможно снижение", – сказала специалистка.

Куриные яйца в Украине в 2022 году подорожали на 76%. Продукт стал лидером по удорожанию. В свою очередь, свинина выросла в цене на 35%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине помидоры подорожали на 10%. Причиной стало падение импорта при сохранении высокого спроса. Ситуация может скоро измениться – эксперты ожидают падения цен на томаты уже в середине февраля.

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