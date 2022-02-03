В Украине впервые работают все 15 блоков АЭС одновременно: что это значит

Все 15 энергоблоков украинских АЭС одновременно подключены к энергосистеме страны и работают в таком режиме уже пятый день, с 30 января. Это показывает, что атомная энергетика в Украине стабильна и способна выдержать максимальные нагрузки. Однако при этом "Энергоатом" несет потери.

Последним подключенным к сети стал 4-й реактор Ривненской атомной электростанции, он 30 января вернулся в строй после ремонта. "Таким образом, первые в истории "Энергоатома" все имеющиеся 15 энергоблоков украинского атомного флота работают одновременно", – отметили в госкомпании.

Однако директор компании-поставщика энергоресурсов компании "Августа" (группа Tolk) Ирина Береснева вспоминает, что подобное уже случалось в 2000-х годах. "В прошлый раз ситуация, когда одновременно работали все атомные энергоблоки, была 15 лет назад – в феврале 2007 года. А затем, спустя 10 лет, в 2017-м", – сказала Береснева в комментарии OBOZREVATEL.

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По ее словам, зачастую атомная генерация в Украине загружена лишь на 60-70%, поэтому такое событие привлекает внимание. Тем более в ситуации, когда именно атомные станции производят более 62% всей электроэнергии в стране.

По мнению Бересневой, этот факт возможно расценивать как положительно, так и с некоторыми оговорками. "Энергоатом" предупреждал, что будут задействованы все блоки, так и произошло. Это говорит о продемонстрированной возможности стабильной работы всех энергоблоков атомной генерации, – и это плюс для отечественной энергосистемы", – объяснила эксперт.

Вв то же время, как считает Береснева, есть и минус, которые влияет на несбалансированность энергосистемы Украины. "Подключение всех блоков приводит к профициту электроэнергии в отдельные часы и, соответственно, к потерям "Энергоатома", – предупредила она.

Правда, уже в текущем месяце два энергоблока по плану должны уйти в ремонт, напомнила Береснева. Так что "непривычная" загрузка украинских АЭС продлится недолго.

В целом в Украине работают 4 атомных электростанции. Это Запорожская АЭС (6 энергоблоков), Ривненская (4 энергоблока), Хмельницкая (2 энергоблока) и Южно-Украинская (3 энергоблока).

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный "Энергоатом" ранее подписал меморандум с американской энергетической компанией Westinghouse Electric. Вместе они будут строить новый энергоблок Хмельницкой АЭС. В планах еще 4 таких энергоблока.