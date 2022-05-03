Ущерб вырос на $4,5 млрд за неделю: сколько украинского имущества уже уничтожила Россия

Сумма задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны с Россией, достигла 2,7 трлн грн, или 92 млрд долл. Только за последнюю неделю эта сумма выросла на 4,5 млрд долл. В новых расчетах добавлены оценки по потере легковых автомобилей – уничтожены или угнаны 89,5 тыс. авто на 1,3 млрд долл.

А прямые потери украинских предприятий от войны уже составляют около $10 млрд. Об этом свидетельствуют данные Киевской школы экономики (KSE). Подсчеты ведутся в рамках проекта "Россия заплатит".

В целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину (с 24 февраля по 2 мая):

повреждены, разрушены или захвачены минимум 195 заводов и предприятий, 231 медучреждение, 543 детсада, 295 мостов и мостовых переходов, 151 объект складской инфраструктуры;

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повреждено или разрушено, по меньшей мере, 97 религиозных и 144 культурных объектов.

разрушено или захвачено по меньшей мере 23,8 тыс. километров дорог, а также 33,7 млн квадратных метров жилого фонда.

Суммарные же убытки Украины составляют 564-600 млрд долл. Этот показатель включает, помимо прямых потерь, и косвенные – такие как снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т. п.

В проекте "Россия заплатит" участвуют специалисты из Центра экономической стратегии, Prozorro, Dragon Capital, Антикоррупционного штаба, Института аналитики и адвокации, Transparency International Украина и Украинского совета торговых центров. Поддержку оказывают Офис президента, Министерство экономики, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерство инфраструктуры.

Предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности, жилых домов, в результате войны может каждый гражданин. Для этого можно подать информацию о повреждениях с помощью чат-бота или в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщал OBOZREVATEL, восстановление Украины может быть осуществлено за счет замороженных активов России – агрессор должен платить за развязанную им войну. В Канаде уже подготовились передать Украине замороженные российские активы. Для этого их нужно будет конфисковать, что требует изменений в законодательстве страны. Канада станет первой страной G7, которая примет такое решение. США тоже готовы к таким шагам.