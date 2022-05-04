В Украине вернули контроль за весом авто на дорогах: нарушителям грозят штрафы

В Украине возобновили контроля над соблюдением габаритно-весовых норм. Грузовики проверяют с 3 мая, особое внимание уделяется фурам на трассе М-15 "Одесса – Рени". Нарушителей штрафуют на сумму до 51 тыс. грн.

Об этом сообщили в парламентском комитете по вопросам транспорта и инфраструктуры. Контроль вернули после того, как "Укртрансбезопасность" обнаружила массовые нарушения со стороны перевозчиков.

Движение перегруженных автомобилей негативно влияет на состояние дорожного покрытия и затрудняет движение по дорогам. При этом закрытие морских портов и без того сильно увеличило нагрузку на автодороги южных регионов, в частности, Одесской области.

Видео дня

За первые 12 часов работы поста габаритно-весового контроля вблизи пункта на трассе М-15 взвесили 280 транспортных средств. Из них 19 нарушали нормы, причем 17 превысили лимиты более чем на 30%.

"Наибольший установленный вес транспортного средства – 59 тонн при максимально допустимом для такого типа транспортном средстве – 42 тонн", – сообщили в парламентском комитете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году в Украине ввели штрафы за нарушение габаритно-весовых норм для грузовиков. Наказывать нарушителей разрешается Укртрансбезопасности через суд, а суммы взысканий составляют от 8,5 тыс. до 51 тыс. грн:

превышение на 5-10% при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения или делящегося груза – 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тыс. грн);

превышение на 10-20% – 1000 НМДГ (17 тыс. грн);

на 20-30% – 2000 НМДГ (34 тыс. грн);

более чем на 30% – 3000 НМДГ (51 тыс. грн).

Кроме того, за перевозку пассажиров или грузов без необходимых документов придется заплатить штраф в размере 17 тыс. грн. Если такие перевозки международные – 34 тыс. грн.