В Украине ужесточили наказание нарушителей габаритно-весового контроля: какие штрафы ввели

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении штрафов за нарушение габаритно-весового контроля грузовиков. Наказывать нарушителей теперь разрешается Укртрансбезопасности через суд, а суммы взысканий составят от 8,5 тыс. до 51 тыс. грн.

Какие правила габаритно-весового контроля (ГВК) действуют в Украине, за что именно и сколько придется платить автомобильным перевозчикам, и какие правила действуют в мире, читайте в материале OBOZREVATEL.

Зеленский, который поручил активно заняться строительством дорог по всей стране, подписал закон о штрафах за нарушение габаритно-весовых норм грузовиков. Это нужно для того, чтобы дороги не разрушались раньше положенного им срока. А если состояние автомобильных дорог будет на высоком уровне, то это уменьшит количество ДТП, сохранит здоровье и жизнь граждан.

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За нарушение норм ГВК размер штрафа составит от 8,5 тыс. до 51 тыс. гривен, а именно:

превышение на 5-10% при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения или делящегося груза – 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тыс. грн) ;

превышение на 10-20% – 1000 НМДГ (17 тыс. грн) ;

на 20-30% – 2000 НМДГ (34 тыс. грн) ;

более чем на 30% – 3000 НМДГ (51 тыс. грн).

Кроме того, за перевозку пассажиров или грузов без необходимых документов придется заплатить штраф в размере 17 тыс. грн. Если такие перевозки международные – 34 тыс. грн.

Укртрансбезопасность сможет брать данные из государственных электронных ресурсов и выписывать штрафы. Водитель будет получать квитанцию так же, как сейчас поступают штрафы за нарушение ПДД, которые фиксируются видео- и фотосъемкой.

Эксперт по вопросам транспорта Владислав Притоманов сообщил OBOZREVATEL, что высокие штрафы необходимы, ведь в Украине не работают никакие другие способы избавиться от перегрузок. Практика показывает, что автомобиль можно перегрузить не только на тонну, а вдвое или втрое за разрешенную норму. Борта делают выше, цепляют прицепы и штраф просто включают в стоимость перевозки.

"Сейчас на практике получается, что дешевле заплатить штраф и вести с перегрузкой, чем гнать две-три машины. Поэтому высокие штрафы нужны", – сказал эксперт.

Эксперты отмечают, что для эффективных проверок грузовиков нужна автоматизация процесса. Этого можно достичь законопроектами №3742 (подписан президентом) и №3743 (принят в первом чтении).

По данным Мининфраструктуры, именно эти документы урегулируют существующие пробелы в законодательстве по ГВК. Они предусматривают:

Полномочия останавливать автоперевозчиков были только у полиции, а теперь они предоставляются также инспекторам Укртрансбезопасности; Предлагается автоматизировать взвешивания, чтобы исключить человеческий фактор и коррупцию, к которым приводит неавтоматическое взвешивание; Штраф не будут рассчитывать в ручном режиме, вводятся фиксированные суммы.

"Автоматизация процесса необходима. Нужно добавлять пункты взвешивания и усиливать ответственность. Ведь сейчас, к сожалению, можно штрафовать только если у полиции есть доказательства. А на практике получается, что пока полиция доехала, то водитель уже разгрузился или дал взятку", – добавил Притоманов.

В министерстве же обещают, что к концу этого года появится более 100 WIM-комплексов для взвешивания. По статистике 2021 года заметно, что динамика фиксации нарушителей растет. С начала года составлено 4381 акт по Украине.

В Польше, если нагрузка на ось превышает допустимую норму в 11,5 т на менее чем 10%, то штраф составляет 500 злотых (3,5 тыс. грн), если на 10-20%, то 2000 злотых (14,3 тыс. грн).