В Украине в 2021 году уже обнаружили таможенных нарушений на сумму более 1 млрд грн

В Украине в январе-апреле текущего года таможни обнаружили более 4,6 тыс. нарушений таможенных правил на сумму почти 1,1 млрд грн. Стоимость предметов правонарушений на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Непосредственно таможнями рассмотрено 1292 дела о нарушении таможенных правил, наложено штрафов на сумму 54,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 415 млн грн, и этот показатель почти в два раза больше аналогичного показателя 2020 года.

В государственный бюджет перечислено 44 млн грн от взысканных штрафов (наложенных таможней и судом) и реализации конфискованного имущества. Этот показатель на 40% больше показателя за аналогичный период 2020 года (I квартал 2020 года – 31,5 млн грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил о необходимости усиливать меры и ответственность за неуплату налогов.

По его словам, все постоянно патриотично говорят о бюджете, но у многих патриотизм заканчивается, как только приходится платить налоги.