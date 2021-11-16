В Украине появится замена судьям: споры смогут решать медиаторы

Украинцы, в том числе юридические лица, смогут законно улаживать споры без обращения в суд. Это станет возможным с помощью медиации, то есть процедуры досудебного урегулирования конфликтов. Во время такого урегулирования спорщики будут пользоваться услугами медиатора – посредника, который поможет вести переговоры и прийти к соглашению.

Соответствующий законопроект № 3504 был утвежден в парламенте во втором чтении и в целом. свидетельствует трансляция заседания в YouTube. За документ народные депутаты отдали 302 голоса (чтобы ознакомиться с результатами поименного голосования, доскрольте новость до конца). Новые правила заработают после того, как законопроект подпишет президент, и документ официально обнародуют.

Разумеется, и до вступления в силу закона никто не запрещает украинцам решать конфликты в досудебном порядке и даже пользоваться при этом услугами посредников. Документ лишь вводит официальные правила такого урегулирования.

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Предполагается, что медиация, в первую очередь, упростит решение бизнес-споров и разгрузит суды. Кроме того, спорщики смогут сэкономить на судебных издержках, уверены в Минюсте. Впрочем, это пока что сомнительно, ведь еще неизвестно, сколько будут стоить услуги медиаторов.

"[Закон] позволит снизить нагрузку на суды, сократить сроки рассмотрения дел, уменьшить расходы на правовую помощь и судебный процесс в целом. Именно медиация помогает сторонам конфликта с помощью медиатора наладить коммуникацию и выбрать вариант решения, который удовлетворит интересы и потребности участников спора", – объяснял замглавы Минюста Александр Банчук.

Другими словами, украинские физлица и юрлица получат альтернативу мировому соглашению, только без обращения в суд. Процесс медиации может использоваться и во время судебного разбирательства – в обычном или третейском суде. а также международном коммерческом арбитраже.

Правда, в таком случае результат договоренностей может быть все равно оформлен как мировое соглашение. Зато истцу в случае успешной медиации вернут 60% уплаченного судебного сбора (за счет госбюджета, т.е. средств налогоплательщиков).

В принципе, почти все – ограничений по типу конфликта (гражданский, трудовой, семейный, уголовный и т.д.) нет. Главное условие – добровольное согласие всех сторон. В уголовном производстве это, например, потерпевший и подозреваемый или обвиняемый.

Основное исключение – случаи, когда конфликт касается прав и интересов тех, кто не принимает участия в медиации. В семейных спорах, к примеру, это могут быть интересы детей.

Любой украинец с высшим образованием может стать медиатором, пройдя дополнительную подготовку в сфере медиации. Получать квалификацию разрешается и в Украине, и за ее пределами. К слову, на Западе институт медиации давно применяется официально, и соответствующие программы обучения там существуют.

В Украине же, согласно закону, подготовка в сфере медиации будет включать не менее 90 часов обучения, из которые 45 часов – практика. Организовывать такие "курсы" смогут учебные заведения, а также профильные организации, например, объединения медиаторов.

Официального реестра медиаторов в Украине не будет. В то же время, Министерство юстиции будет утверждать стандарты их обучения и повышения квалификации. Реестры могут добровольно вести профильные объединения.

Все просто: стране не хватает судей, в результате чего не успевают рассматривать все дела. Так, в 2020 году, по данным судебной статистики, в местные и апелляционные суды поступило более 3,6 млн дел и материалов.

При этом в июне 2021 года фактическое количество судей в Украине, по информации "Лиги", составило 7304 человек. А полномочия совершать правосудие на тот момент имели лишь 4954 судьи. На каждого из них, соответственно, приходилось примерно по 725 дел в год.

Поименное голосование за законопроект во втором чтении:

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно бизнесу в Украине продлили период подачи отчета о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности юрлица. Дедлайн по раскрытию соответствующих данных продлен еще на 9 месяцев – до 11 июля 2022 года.