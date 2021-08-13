В Украине станет меньше смартфонов, а номер мобильного будут выдавать по договору: нардеп рассказал детали

В Украине может резко измениться рынок мобильных телефонов, покупать технику придется через проверку реестра и в руки клиента попадет только "разрешенный" экземпляр. А вот номер телефона у оператора мобильной связи придется получить путем подписания договора. Такие законопроекты нардепы и бизнес нарабатывают в рабочей группе.

OBOZREVATEL узнал подробнее об идентификации абонентов и борьбе с "серым" импортом у заместителя комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации, нардепа от "Слуги народа" Александра Федиенко.

Первым законопроектом депутаты хотят урегулировать незаконный оборот мобильных телефонов, создав систему их учета. Таким образом документ охватывает и сопутствующие проблемы – кражи, вмешательство в программное обеспечение, контрафакт.

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"Многие люди жалуются на то, что приобретя телефон, который якобы похож на известный бренд, гаджет перестает работать через неделю. Человек, конечно, обвиняет государство, которое не защищает своих граждан от таких мошенников", – рассказал Федиенко.

Следовательно, в системе разделить мобильные устройства хотят на три категории:

разрешенный,

временно разрешенный,

запрещен к применению в электронной коммуникационной сети мобильной связи.

То есть каждый телефон будет иметь международный идентификатор (ІМЕІ), по которому его можно найти в базе. Это сделает невозможным подделать устройство, клонировать. При ввозе телефонов в Украину на таможне будет проверяться документация, если устройство не имеет разрешенного IMEI, тогда оно считается непригодным для использования.

"Чтобы украинец смог пользоваться своим смартфоном, нужно, чтобы его IMEI имел статус "разрешенный". Все граждане смогут проверить статус на сайте УГЦР бесплатно. Для этого не нужны какие-либо документы или личная цифровая регистрация", – добавил Федиенко.

По сути, для конечного потребителя не изменится ничего, а вот бизнесу, который продает технику, придется подготовиться к новым обязательным проверкам товара.

"Все будет работать автоматически без участия человека. Только товар проходит таможню, коды IMEI сразу попадают в централизованную базу, доступ к которой уже будут иметь соответствующие системы, которые работают у мобильных операторов", – сказал нардеп.

Вторым законопроектом депутаты хотят ввести, чтобы человек идентифицировал свой номер телефона у мобильного оператора. Сейчас в Украине большинство абонентских номеров уже привязаны к конкретным лицам через банковские услуги.

Этот документ вызывает дискуссию по многим вопросам, поэтому его еще детально прорабатывают. В общем предлагается, что для получения номера клиент должен заключить письменный или устный договор.

Здесь Федиенко уточняет, что обязательная идентификация предполагается именно для пользования номером телефона, а не самим устройством.

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