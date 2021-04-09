Украинцам предрекли новый рост тарифов на мобильную связь

Администратор сообщества MZU "Мобильная связь Украины" Олег Свистун заявил, что в 2021 году тарифы на мобильную связь неизбежно будут повышаться.

"Прежде всего это произойдет из-за развития LTE900 – этот частотный диапазон низкомаржинальный для операторов. Участники рынка также продолжат строить LTE1800 и LTE2600", – сообщил Свистун в комментарии UBR.

По его словам, в течение следующих нескольких лет операторам связи нужно будет готовиться к внедрению 5G. Это повлечет за собой инвестиции в лицензию на частоты и покупку нового оборудования. Соответственно, можно спрогнозировать последующий рост абонентской платы.

"В этом году существенного подорожания еще не было, но обязательно будет. Операторы инвестируют колоссальные деньги, а инвестиции – нужно возвращать", – резюмировал Свистун.

Ранее OBOZREVATEL писал, что из-за повышения цены на электроэнергию, а также введения помесячной оплаты по основным пакетам мобильным операторам рано или поздно придется искать дополнительные источники заработка.

Мы также разобрались, почему в Украине интернет рано или поздно сильно подорожает. Рынок уже перенасыщен провайдерами, поэтому работать по нынешним ценам становится попросту невыгодно. Эра относительно дешевого интернета подходит к концу, и уже скоро украинцы будут платить больше.