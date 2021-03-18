В Украине сокращается производство молока и поголовье коров: названы цифры

В Украине производство молока за январь-февраль 2021-го сократилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 1,06 млн тонн. Поголовье коров уменьшилось на 5,5%. При этом и производство, и поголовье быстрее сокращается в личных хозяйствах.

Так, хозяйства произвели 621,5 тыс. тонн (-7,4%) молока, а поголовье уменьшилось на 6,7%. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на Госстат.

Предприятия в Украине произвели 435,4 тыс. тонн молока (-0,9%). Поголовье в них уменьшилось на 1,9%.

Регионы-лидеры по производству молока: Полтавская область (96,9 тыс. тонн), Винницкая область (90,3 тыс. тонн) и Хмельницкая (78,8 тыс. тонн). Самое большое поголовье коров фиксируется именно в Хмельницкой области, а не в Полтавской.

Самые отстающие регионы по производству молока: Луганская область (8,5 тыс. тонн), Донецкая (18,2 тыс. тонн) и Запорожская (22,1 тыс. тонн).

Напомним, что в Украине резко снижается поголовье свиней. Ключевой причиной стала рекордно низкая рентабельность их выращивания.

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