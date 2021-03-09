В Украине могут запретить продажу курятины – ЕБА

Министерство здравоохранения опубликовало приказ о внесении изменений в максимальные уровни остатков действующих веществ ветеринарных препаратов в пищевых продуктах животного происхождения. Однако Государственная регуляторная служба готовит проект отказа по приказу – его несогласование приведет к фактически запрету реализации мяса птицы.

Об этом сообщается на сайте Европейской бизнес ассоциации. "Документом предлагается приведение в соответствие показателей безопасности мяса птицы с европейскими нормами. В первую очередь, это связано с изменением законодательства о безопасности и гигиене кормов. Проект касается разрешения на использование лечебных кормовых добавок для профилактики кокцидиоза, болезни, которая без профилактики приводит к гибели 80-90% всего молодняка птицы", – говорится в сообщении.

Компании-члены ЕБА сообщают, что проект приказа уже согласован Министерством экономики, а также Госпродспотреблужбой. Вместе с тем Государственная регуляторная служба готовит проект отказа по данному приказу.

ЕБА направила письмо в Минздрав и Государственную регуляторную службу с просьбой поддержать предлагаемые изменения и не допустить запрета использования кормовых добавок для откорма птицы в Украине. Отметим, что мясо птицы является одним из самых доступных видов мяса и относится к социальным продуктам. В Украине в 2019 году потребляли 53,6 кг мяса на 1 человека, из которых мясо птицы составляло 26 кг или 49%.

При этом данные кормовые добавки не являются вредными для человека, однако, очень важны для выращивания птицы и их используют в течение всего цикла ее жизни до 2-3 дней перед забоем. Данная ситуация может привести к потере поголовья птицы, что, в свою очередь, может привести к резкому и неконтролируемому росту цен.

Напомним, в Украине резко снижается поголовье свиней. Ключевой причиной стала рекордно низкая рентабельность их выращивания. Сегодня экономически невыгодно содержать и выращивать животных – как в домохозяйствах, так и на крупных предприятиях.

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