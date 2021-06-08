В Украине резко упали цены на капусту и клубнику: сколько стоят продукты

В Украине цены на молодую капусту упали на 53% до 9-10 грн/кг за последние 2 недели. В то же время клубника подешевела на 46% до 65-70 грн/кг.

"По мере того, как становится теплее на улице (хотя и с существенным опозданием), становятся дешевле сезонные овощи и фрукты, так как увеличивается их предложение. Рекордсменом по снижению цены за 2 последние недели была молодая капуста", – отметила аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин. Об этом сообщают "Українські новини".

Кроме того, молодой картофель подешевел на 35% до 18-19 грн/кг, а огурцы – на 19% до 16-17 грн/кг.

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Цены на укроп снизились на 30% до 14-15 грн/100 г, а на петрушку – на 15% до 15-16 грн/100 г.

В то же время цены на помидоры остаются на прежнем уровне и колеблются в диапазоне 34-55 грн/кг, в зависимости от вида. По словам Литвин, снижение цены будет наблюдаться во второй половине июня – начале июля.

Напомним, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что в июне цены на продукты будут по-прежнему расти. Прогнозируется подорожание не на все продовольствие, однако основные тенденции, установившиеся на украинском рынке, пока сохранятся. Стоимость продуктов из овощной группы довольно высокая и будет оставаться такой еще по крайней мере до конца второй декады июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский заявил, что сегодня украинцам вместо молока продают фальсификат, который на вкус не отличить.