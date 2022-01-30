В Украине резко подорожал доллар: каким будет курс в феврале. Прогноз

В Украине курс доллара в январе вырос на 1,5 грн и достиг отметки в 28,87 грн/$. Прогнозы экспертов о том, как и почему будет меняться стоимость валюты в ближайшую неделю, отличаются. Часть аналитиков считает, что гривня опуститься ниже отметки в 29,5 грн/$, другие же ожидают что она укрепиться на 15-20 копеек по отношению к доллару.

Сколько будет стоить доллар вначале февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 29,5 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 29,4/29,6 грн", – рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Этот прогноз – один из самых негативных для украинской валюты. Отметим, в условиях, когда гривня уже поднялась на вторую позицию в мире (после российского рубля) по уровню девальвации, реализация такого сценария может привести к доминирующему положению в списке самых быстро дешевеющих валют.

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Андрей Шевчишин из ForexClub cчитает, что гривня действительно может перешагнуть отметку в 29 грн/$, однако называет более оптимистичный сценарий.

"На следующей неделе ожидаем движение в диапазоне 28,75-29,1 грн/$, если не будет нового жесткого потока новостей об эскалации, которая вынудить нерезидентов возобновить активные продажи", – говорит аналитик.

Другая часть экспертов считает, что гривня будет укрепляться. Такого мнения придерживается, к примеру, Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий". "Ожидаем курс вблизи 28,70 грн за доллар", – говорит он.

Андрей Гойлов из RoboForex с таким прогнозом соглашается. Он также озвучил прогноз и для единой европейской валюты.

"Полагаю, что на предстоящей неделе гривня относительно доллара США укрепится до уровня 28,70. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности ослабнет к отметке 31,95", – отметил аналитик.

Ситуация с возможной военной эскалацией. Угроза полномасштабного вторжения со стороны России – главный девальвационный фактор. Стоит отметить, что он также влияет и на стоимость российского рубля.

"Накануне РФ заявила о недопустимости войны с Украиной и планах вывода войск после учений из Беларуси, что было воспринято нерезидентами как сигнал к деэскалации. Рынок рассматривает вариант дипломатического разрешения конфликта. При этом, не только гривня отреагировала на новости, но и доходность украинских еврооблигаций упала", – говорит Шевчишин.

Гойлов же считает, что экономических причин для девальвации гривни нет – настроения участников рынка зависели исключительно от геополитической обстановки. Долгожданный позитив был получен от МИД РФ, после чего рыночное предложение гривни заметно выросло. Скорее всего, данный тренд будет продолжен и сегодня, и на предстоящей неделе. С начала года регулятор потратил на поддержание курса гривни почти 1 млрд долларов.

А вот настроения участников рынка меняются. Иностранцы не рискуют вкладывать свои деньги в украинские ценные бумаги. Так, они сократили свои портфели в ОВГЗ (украинские облигации внутреннего госзайма) с начала года уже на 10,81 млрд грн – до 81,84 млрд. Данный факт продолжает оказывать сильнейшее давление на курс гривни, так как зарубежные инвесторы выводят полученные от продажи госбондов средства в материнские юрисдикции.

Несмотря на некоторый позитив, есть факторы, которые сохранят давление на гривну. Это отток капитала с развивающихся рынков, предстоящие закупки углеводородов (газ), сохраняющаяся активность импортеров.

В целом же, ситуация с гривней отчасти зависит и от украинцев. От того, насколько мы поддадимся паническим настроениям, зависит и ситуация на валютном рынке.