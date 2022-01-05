В Украине резко подорожает важный продукт: в мире цена на него уже взлетела

В Украине в 2022 году цены на сахар могут значительно вырасти. По разным оценкам подорожание составит более 20%. Это связано с ростом цен на мировых рынках, а также с высокими ценами на газ (его используют при производстве сахара). Подробнее о том, как и почему будет меняться цена, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине в крупных сетях супермаркетов стоимость сахара в 2021-м взлетел с 13,1 до 25,4 грн за кг. В то же время, согласно данным Государственной службы статистики, средняя стоимость за январь-октябрь выросла на 65,6%. И это далеко не предел.

К примеру, по итогам года, как говорит руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, стоимость сахара (при покупке наперед) в США выросла на 21,3%. "Сахар будет расти для потребителей и более существенно, поскольку для сахарозаводов необходим газ-уголь для сахароварения. Таким образом, рост цены сахара будет поддерживать не только мировой тренд цен, но и пиковые уровни цен энергоносителей", – отметил эксперт.

Украина является одновременно и экспортером, и импортером сахара. Поэтому цены на наших прилавках непосредственно зависят от ситуации на мировых рынках. По данным Bloomberg, цены пошли вверх еще в августе. Тогда из-за неожиданных заморозков в Бразилии стало ясно, что возникнут проблемы с производством и поставкой сырья.

В 2022-м подорожание продолжится по двум причинам: высокие цены в мире и рост себестоимости производства. Энергетическая составляющая может достигать 60-70% в себестоимости. Кроме того, как уже писал OBOZREVATEL, в 2022-м ожидается рост цен на минеральные удобрения, металлопрокат, строительные материалы. Это также влияет на расходы при выращивании сахарного буряка и производства готовой продукции.

Возможность государственного регулирования цен обусловлена в Законе Украины "О ценах и ценообразовании". Ранее, согласно этому документу, решение о введении госрегулирования принимал Кабинет министров. Сейчас же фактически эту функцию правительства хотят заменить законом.

Согласно тексту законопроекта №6374, госрегулирование коснется и сахара. Предельная торговая надбавка на эти "социальные" продукты питания должна составлять не менее 5% и не больше 15% от отпускной цены у производителя.

В объяснительной записке к законопроекту №6374 говорится о том, что после отмены госрегулирования в 2017 году цены на продукты питания очень существенно выросли. По словам автора законопроекта, нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Соломчука, стоимость некоторых из этих продуктов увеличивалась на прилавках на 50-70% ежегодно, притом, что себестоимость так существенно не росла.

Такую ситуацию парламентарий считает недопустимой: "Мы сельхозстрана. Гречку, например, с оптовых складов неделю назад отпускали по 38 грн за кг, а мы видели эту упаковку в магазине по 70 грн. Извините, но нельзя спекулировать на социально значимых продуктах".

Как писал OBOZREVATEL, Госстат обнародовал данные о том, на что украинцы потратили большую часть своих сбережений в третьем квартале. Оказалось, что это продукты питания и безалкогольные напитки – расходы на них составили 41%.