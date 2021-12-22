Украинцы проедают почти половину доходов: Госстат подсчитал траты

В период с июля по сентябрь (III квартал) 2021 года украинцы потратили 957,5 млрд грн. Для сравнения, это на 9% больше, чем за такой же период период 2020-го. Больше всего граждане потратили на продукты питания и безалкогольные напитки.

Расходы составили аж 41%, свидетельствуют данные Госстата. Сумма, которую украинцы потратили на продукты, составила 392,4 млрд грн.

Кроме того, 12,2% расходов уходит на оплату коммунальных услуг – воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, а также жилье. В сумме граждане заплатили 116,6 млрд грн.

Также украинцы заплатили 9,4% за транспорт – 89,9 млрд грн. Кстати, это на 17% больше, нежели в прошлом году.

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Помимо этого, на алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики граждане потратили 7,7% расходов – 74 млрд грн. Для сравнения, это на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Также деньги тратили на:

здравоохранение – 6,1%;

одежду и обувь – 5,1%;

разные товары и услуги – 4,1%;

отдых и культуру – 3,8%;

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – 3,8%;

рестораны и отели – 2,8%;

связь – 2,7%;

образование – 1,3%.

Ранее сообщалось, что "тысячу за вакцинацию", выплаченную в рамках президентской программы "єПідтримка", украинцы чаще всего тратят на книги, билеты в кинотеатр и путешествия по стране. Всего услугой воспользовались уже более 3 млн граждан Украины.

Как писал ранее OBOZREVATEL, накануне рождественских и новогодних праздников в Украине подорожает большая часть продуктов питания. Однако резко взвинчивать цены производители и продавцы уже не рискнут, ведь за минувший год подорожание и так достигло очень существенных показателей.