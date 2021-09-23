В Украине решили запретить пальмовое масло: из каких продуктов оно исчезнет полностью

В Украине планируют полностью запретить использование пальмового масла в детском питании, а также молочных продуктах и кондитерских изделиях. Другие продукты с пальмовым маслом предлагают маркировать так, чтобы покупатель сразу знал о наличии этого опасного ингредиента.

Соответствующий законопроект № 5148 одобрили в первом чтении депутаты Верховной Рады. Как стало известно из онлайн-трансляции заседания в YouTube, за документ проголосовали 304 депутата, из них 221 – от "Слуги народа", 15 – от "Батьківщини", 19 – от "Довіри", 14 – "За майбутнє", 17 – "Голос", 10 – ОПЗЖ, 2 – "Европейская солидарность", 9 – внефракционные (чтобы посмотреть поименное голосование, доскролльте новость до конца).

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В частности, предлагается запретить пальмовое масло в таких продуктах:

Традиционные молочные продуктах. Согласно законодательству, это масло, сыры , а также кисломолочные продукты – ацидофилин, простокваша, ряженка, сметана, творог, кефир . То есть, например, йогурт в этот список не входит.

Детское питание и смеси.

Кондитерские изделия, причем не только печенье и пирожные, но также и шоколад, мороженое.

Пальмовое масло лидирует в производстве полуфабрикатов и готовых продуктов по всему миру. При этом, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, ВОЗ на основании 48 исследований заявляет о серьезном вреде этого продукта для здоровья.

Дело в том, что пальмовое масло становится твердым после специальной обработки – гидрогенизации. Это процесс насыщения сильно разогретого масла атомами водородами. Во время гидрогенизации атомы водорода превращают растительные жиры в так называемые трансжиры.

По данным исследований, они мешают нормальной работе организма и в итоге провоцируют развитие рака, сердечных болезней и диабета. По оценкам ВОЗ, 500 тыс. человек во всем мире ежегодно умирают из-за сердечно-сосудистых болезней, которые развились из-за чрезмерного потребления трансжиров.

Поизводители никогда не откажутся от пальмового масла добровольно, ведь это очень выгодно. Пальмовое масло очень дешевое. И вот за счет чего. Если из подсолнечника с 1 га можно произвести 0,48 тонны масла, то из масличной пальмы – аж 3,7 тонны. Кроме того, пальмовое масло долго хранится.

Но опасно не только пальмовое масло. Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в разливном, так называемом "базарном", подсолнечном масле могут быть канцерогены. Так как крупные заводы не прожат продукцию на разлив не продают, покупать масло в бутылках опасно.

Также Госпотребслужба заявила о том, что печенье, которое поставлялось в "АТБ-Маркет" и "Форвард-КД", добавляли пальмовое масло с 3-монохлор-1,2-пропандиола (3-MCPD) (вещество, которое не соответствует стандартам безопасности пищевых продуктов).