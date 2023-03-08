В Украине разоблачили кражу государственного газа на 100 млн грн: в БЭБ рассказали о схеме

В Украине разоблачили масштабную схему кражи государственного газа из подземных хранилищ (ПХГ). Стоимость похищенного топлива оценивается в 100 млн грн.

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Запасы голубого топлива находились в собственности государства через "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Незаконный отбор топлива из хранилищ произошел в 2023 году. Частная компания-газовый трейдер подделывала документы для закачки газа из хранилищ, а потом продавала ресурс третьим лицам.

"Для реализации преступной схемы организаторы подали "Оператору ГТС" поддельные банковские гарантии выполнения обязательства на общую сумму 195 млн грн... Во исполнение определения районного суда города Киева арестовано почти 3,5 млн куб. м природного газа, находящегося на учетах компаний-фигурантов", – сообщили в БЭБ.

Расследование при этом продолжается, так как к ответственности нужно привлечь всех участников преступной схемы. Дело открыто по статье ст. 191 (ч. 5) УК Украины – "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд передал в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными преступным путем (АРМА), 26 областных и городских операторов газораспределительных систем. Все эти предприятия принадлежат "Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа.

Предприятия обвинили в неуплате в госбюджет 1,48 млрд грн. Украинцы платят за доставку газа т. н. облгазам. За сам газ деньги поступают поставщику.