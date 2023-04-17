В Украине повысили цены на еду: что подорожало больше всего

В Украине подорожали все категории продуктов питания. Так, в марте-2023, по сравнению с мартом-2022, цены на них увеличились на 26,8%. Больше всего в цене выросли яйца – сразу на 79,8%.

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Об этом сообщает Госстат. По его данным, на втором месте по росту цены – фрукты. Они подорожали на на 44,9%.

Далее идут овощи, выросшие в цене сразу на 38,3%. А также рыба и продукты из рыбы – на 37,2%. За ними следуют:

сахар – подорожал на 23,5%;

макаронные изделия – на 20,4%;

хлеб и хлебопродукты – на 20,3%;

мясо и мясопродукты – на 20,2%;

масло – на 19,7%;

сыр и творог – на 18%;

хлеб – на 17,3%;

молоко – на 15%;

подсолнечное масло – на 6,9%.

Подорожала не только еда

В целом же в Украине подорожали все группы товаров и услуг. Больше всего – услуги транспорта, расценки на которые увеличились на 27,1%.

Ненамного отстали предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья. Они выросли в цене на 24,9%. Далее идут:

рестораны и отели – 22,3%;

алкогольные напитки, табачные изделия – 22,1%;

различные товары и услуги – 18,5%;

отдых и культура – 14,8%;

здравоохранение – 14,5%;

связь – 13,2%.

Образование подорожало на 9,6%. Услуги ЖКХ – на 4,6%.

Меньше всего цены выросли на одежду и обувь. Они подорожали на 3,6%.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди услуг ЖКХ больше всего выросли цены на содержание и ремонт жилья. Оно подорожало на 22,9%.

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