В Украине по заказу РФ тайно занимались реконструкцией ТЭЦ из Крыма – СБУ
В Днепре разоблачили конструкторское бюро, которое тесно сотрудничало с властями оккупированного Россией Крыма. Злоумышленники занимались модернизацией объектов энергоинфраструктуры полуострова – выполняли конструкторские работы на АО "КрымТЭЦ" ("Симферопольской ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и "ТЭЦ Сакских тепловых сетей").
Фигуранты получали контракты от российского правительства, лишь один из них стоил около 260 млн рублей ($3,5 млн/93,1 млн грн). Об этом сообщает пресс-служба СБУ (Служба безопасности Украины).
Чтобы обойти закон, фигуранты дела создали несколько компаний в России. Они и были формальным прикрытием деятельности. Злоумышленники участвовали в тендерах, а также от их имени заключались соглашения касательно реконструкции энергетических объектов в Крыму.
Полицейские провели обыски в офисном помещении и по адресам проживания фигурантов дела. В итоге были изъяты:
документы по проведению работ на предприятиях, расположенных в Крыму;
платежные карточки банков из РФ;
печати образованных на территории РФ компаний.
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