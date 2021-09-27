В Украине по заказу РФ тайно занимались реконструкцией ТЭЦ из Крыма – СБУ

В Днепре разоблачили конструкторское бюро, которое тесно сотрудничало с властями оккупированного Россией Крыма. Злоумышленники занимались модернизацией объектов энергоинфраструктуры полуострова – выполняли конструкторские работы на АО "КрымТЭЦ" ("Симферопольской ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и "ТЭЦ Сакских тепловых сетей").

Фигуранты получали контракты от российского правительства, лишь один из них стоил около 260 млн рублей ($3,5 млн/93,1 млн грн). Об этом сообщает пресс-служба СБУ (Служба безопасности Украины).

Чтобы обойти закон, фигуранты дела создали несколько компаний в России. Они и были формальным прикрытием деятельности. Злоумышленники участвовали в тендерах, а также от их имени заключались соглашения касательно реконструкции энергетических объектов в Крыму.

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Полицейские провели обыски в офисном помещении и по адресам проживания фигурантов дела. В итоге были изъяты:

документы по проведению работ на предприятиях, расположенных в Крыму;

платежные карточки банков из РФ;

печати образованных на территории РФ компаний.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Буковине разоблачили незаконный "бизнес" по продаже поддельных документов – COVID-сертификатов, негативных результатов ПЦР-тестов, справок от "работодателей", – необходимых для пересечения границы в условиях пандемии. Схему организовали трое жителей Черновицкой области.