В Украине по заказу РФ тайно занимались реконструкцией ТЭЦ из Крыма – СБУ

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Рынки и компании
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В Днепре по заказу РФ занимались модернизацией энергоинфраструктуры Крыма

В Днепре разоблачили конструкторское бюро, которое тесно сотрудничало с властями оккупированного Россией Крыма. Злоумышленники занимались модернизацией объектов энергоинфраструктуры полуострова – выполняли конструкторские работы на АО "КрымТЭЦ" ("Симферопольской ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и "ТЭЦ Сакских тепловых сетей").

Фигуранты получали контракты от российского правительства, лишь один из них стоил около 260 млн рублей ($3,5 млн/93,1 млн грн). Об этом сообщает пресс-служба СБУ (Служба безопасности Украины).

В Днепре занимались модернизацией энергоинфраструктуры Крыма
Как обошли украинский закон?

Чтобы обойти закон, фигуранты дела создали несколько компаний в России. Они и были формальным прикрытием деятельности. Злоумышленники участвовали в тендерах, а также от их имени заключались соглашения касательно реконструкции энергетических объектов в Крыму.

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Полицейские провели обыски в офисном помещении и по адресам проживания фигурантов дела. В итоге были изъяты:

  • документы по проведению работ на предприятиях, расположенных в Крыму;

  • платежные карточки банков из РФ;

  • печати образованных на территории РФ компаний.

В Днепре занимались модернизацией энергоинфраструктуры Крыма
В Украине фирма занималась модернизацией энергоинфраструктуры Крыма
Результаты обысков

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